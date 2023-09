Le règne animal, un film de Thomas Cailley, sortie en salles le 4 octobre 2023. Un partenariat France Inter

Résumé : Dans un monde en proie à une vague de mutations qui transforment peu à peu certains humains en animaux, François fait tout pour sauver sa femme, touchée par ce phénomène mystérieux. Alors que la région se peuple de créatures d'un nouveau genre, il embarque Emile, leur fils de 16 ans, dans une quête qui bouleversera à jamais leur existence.

Thomas Cailley décrit l’irruption des créatures dès la scène d’introduction :

« La mutation est là, partout, et la société est obligée de faire avec. En l’occurrence, elle fait même tout pour continuer à fonctionner normalement, sans avoir à se remettre en question. Je tenais absolument à ce qu’on rentre dans le cœur du sujet dès la première séquence, sans préparation, dans ce qui est devenu pour les personnages du film une nouvelle réalité. D’où cette scène d’embouteillage, très quotidienne où surgit une créature qui sème le chaos, et qui se conclut par le commentaire blasé d’un automobiliste : « Quelle époque » !...

LE RÈGNE ANIMAL - 2023 NORD-OUEST FILMS - STUDIOCANAL - FRANCE 2 CINÉMA - ARTÉMIS PRODUCTIONS

Le cinéma s’est souvent emparé du thème de l’animalité dans une forme de dualisme. D’un côté les films de monstres, de l’autre les films de surhommes. Les loups garous, et les super-héros. Des formes d’altérité absolue qui nous rassurent sur notre place dans le monde. Ici c’est différent, l’Autre peut être n’importe qui. Mon voisin, ma fille, un collègue. Les personnages ne se transforment pas les nuits de pleine lune : leur mutation est lente, progressive. Ils marchent sur la frontière qui nous sépare du « reste du vivant » … S’il n’y a pas d’altérité absolue, la question cruciale devient celle de l’appartenance : comment cohabiter, vivre ensemble, faire société ?

Au début du film, face aux mutations qui secouent le monde et sa famille, François (Romain Duris) est fort, sûr de lui : il croit dur comme fer à la guérison de Lana, à l’unité de son clan, à un retour à la normale… À ce stade, on peut avoir l’impression que François et Émile (Paul Kircher) sont ensemble, solidaires de la même quête. En réalité François impose sa vision du monde à son fils, et Émile subit en silence. L’enjeu d’Émile c’est son émancipation, qui va prendre une voie inattendue. Il s’agit de devenir lui-même, d’apprendre à dire non, de choisir son destin. Et à mesure que son fils trouve sa voie, François, lui, perd ses certitudes, pose un genou à terre. Il fait face à sa peur et à son impuissance. Les rapports s’inversent…

J’ai conçu ce film comme mon précédent : à hauteur de personnages. Le ton, le genre s’adaptent à leur quête, qui est tour à tour physique, sensorielle, existentielle…

Il n’est pas question de changer ou de guérir l’Autre, mais d’accueillir et libérer des forces inconnues.

18 mois avant le tournage, j’ai commencé un travail de conception pour savoir à quoi nos « créatures » allaient ressembler, comment les concevoir, les montrer... Ce travail n’a pas cessé jusqu’à la fin de la fabrication du film. Le nerf de la guerre, c’est le choix de la technologie. Chacune a ses avantages : le maquillage pour la texture, l’animation pour le mouvement, les effets plateaux pour les interactions avec le décor etc. Nous avons hybridé au maximum les techniques car la crédibilité d’un effet dépend beaucoup de sa constante « mutation » au sein même de la séquence.

Certains rôles ont nécessité une grosse préparation physique. C’est rare pour un jeune homme d’être de quasiment tous les plans d’un film qui comporte des scènes d’action, d’aventure et d’émotion, de jour comme de nuit pendant plus de 60 jours...

Paul Kircher a travaillé énormément, et avec beaucoup de rigueur. Le tournage a été précédé d’un long travail avec une chorégraphe pour explorer son langage corporel, ses mouvements, la perception du monde qui l’entoure.

C’est pareil pour Tom Mercier, un homme-oiseau dont le stade de mutation est très avancé. Nous avons dû mouler, scanner intégralement son corps, lui construire des prothèses d’ailes articulées. Lui poser une peau neuve, pigmentée comme un oiseau, partiellement plumée.

Ce film nous a toutes et tous obligé à inventer, combiner des technologies complexes, anticiper ou faire face en direct à des enjeux protéiformes, qui vont de faire voler un être humain dans une forêt la nuit à continuer un tournage au milieu d’une catastrophe naturelle...

J’ai le sentiment que le film ressemble finalement beaucoup à son sujet : il a constamment muté pour inventer son propre chemin. J’espère que cette sensation est palpable quand on regarde Le Règne Animal aujourd’hui…. »

