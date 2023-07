Publicité

Gouvernement français Le remaniement coince toujours entre Élisabeth Borne et Emmanuel Macron Par Maxence Lambrecq

Élisabeth Borne et Emmanuel Macron à l'Éysée le 19 juillet 2023 © AFP - Yoan VALAT

Le remaniement, ce devrait être ce jeudi, via un communiqué de l’Élysée. Passations de pouvoir dans la foulée. Mais le casse-tête n’en finit pas car Première ministre et Président ont rarement le même point de vue. Et ce ne sont pas les verres de vin et les petits fours qui détendent l’atmosphère…

"Il y en a ras-le-bol !" Cri du cœur d’un ministre qui n’est toujours pas fixé, et qui s’est, à nouveau, prêté au jeu du cocktail dinatoire mercredi. Car les soirs se suivent et se ressemblent au sommet de l’État : après le pot de fin d’année des ministres mardi à l’Élysée , celui des parlementaires de la majorité mercredi, à nouveau en présence d’Emmanuel Macron. Face au ministre agacé, le même Emmanuel Macron avec les mêmes mots : "Je l’ai vécu, ce n’est pas très agréable, mais il faut toujours traverser ces moments avec le maximum de calme, de respect les uns pour les autres." Publicité À lire aussi : "J'ai été à votre place" : pour les ministres, l'étrange dîner de M. Macron Attal récompensé, Ndiaye puni ? Comprenez que c’est, pour l’instant, tout le contraire. "Ça cogne dans tous les sens", confirme un conseiller. Il faut dire qu’entre Élisabeth Borne et Emmanuel Macron, "ça manque de fluidité", minimise un familier du Palais. Elle veut asseoir son autorité en renouvelant une dizaine de ministres, quand lui préfère quelques ajustements. Le seul mouvement qui semble arrêté, c’est le départ de Pap Ndiaye à l’Éducation, au profit de Gabriel Attal. Les divisions, ils s’en méfient au sein de la majorité, plaidant pour "l’unité jusqu’au dernier quart d’heure". "Sinon, on recréera le monde politique antérieur." Message destiné à Édouard Philippe et François Bayrou qui pèsent, eux aussi, sur ce remaniement. Du "dépassement" et du "en même temps" En attendant, sur la pelouse, on croisait des députés fatigués, impatients de déconnecter, ou rêvant de devenir ministre dans les heures qui viennent. À la rentrée, prévient le Président, il faudra "du dépassement". Sur l’immigration, entre ceux qui selon lui nient l’existence même du problème et ceux qui l’instrumentalisent. Mais aussi sur l’écologie, entre climato-sceptiques et éco-anxieux, ou sur les quartiers, entre le tout social et le tout répressif. Qu’importe le remaniement : avec Emmanuel Macron, on fera toujours du "en même temps".

