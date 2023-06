Le résistant Missak Manouchian va entrer au Panthéon

Le résistant d'origine arménienne Missak Manouchian va entrer au Panthéon, confirme à France Inter un conseiller du président. Emmanuel Macron doit officialiser sa décision dimanche, à l'occasion du 83e anniversaire de l'Appel du 18-Juin, indique Jean-Pierre Sakoun, à l'origine du comité de soutien "Manouchian au Panthéon". Au Panthéon, Missak Manouchian sera accompagné de son épouse Mélinée, elle aussi résistante.

Une panthéonisation 80 ans après sa mort

Réfugié en France après le génocide arménien en 1915, Missak Manouchian a formé le "groupe Manouchian", un des mouvements armés les plus actifs de la Résistance. Ce groupe de résistants étrangers proche du Parti communiste français (PCF) était composé d'une soixantaine d'hommes et de femmes des Francs-tireurs et partisans de la Main-d'oeuvre immigrée (FTP-MOI).

Publicité

Missak Manouchian a été arrêté le 16 novembre 1943 et exécuté le 21 février 1944 avec 21 autres résistants au Mont-Valérien, à Suresnes (Hauts-de-Seine). Il figure sur la célèbre "Affiche rouge", une affiche de propagande allemande placardée dans toute la France sous l'Occupation. En hommage, la panthéonisation aura lieu le 21 février 2024, 80 ans après l'exécution de Missak Manouchian.

"Un grand héros qui en représente des milliers d'autres"

L'entrée de Missak Manouchian au Panthéon n'est pas une surprise. Durant la campagne présidentielle, Emmanuel Macron avait souligné sur France Inter que c'était "une très grande figure" et que cela aurait "beaucoup de sens". À l'issue d'un entretien avec le président vendredi, Jean-Pierre Sakoun avait indiqué qu'Emmanuel Macron était "extrêmement favorable" à cette panthéonisation.

"Missak Manouchian est un héros extraordinaire", indique Jean-Pierre Sakoun. "C'est un étranger, qui malgré les vicissitudes qu'il a connues à son arrivée en France, n'a jamais abandonné ses idéaux, qui sont ceux de la République et les a défendus jusqu'à la mort. Il représente parfaitement ce nombre incroyable d'étrangers qui ont donné leur vie pour la France." "C'est un grand héros et c'est un héros qui en représente des milliers d'autres", poursuit-il.

Missak Manouchian n'entrera pas seul au Panthéon. Sa femme, Mélinée, enterrée au cimetière d'Ivry près de Paris, l'accompagnera. Elle aussi rescapée du génocide arménien, elle avait rejoint la France avec lui en 1925 puis la résistance. Juste avant d'être exécuté, son époux lui a écrit une lettre bouleversante : "Bonheur à ceux qui vont nous suivre et goûter la douceur de la liberté et de la paix de demain. Je suis sûr que le peuple français et tous les combattants de la liberté sauront honorer notre mémoire dignement."