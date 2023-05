Le RN boycotte BFMTV pour protester contre le choix de la journaliste appelée à couvrir l'actualité du parti

France Inter a eu la confirmation auprès de plusieurs élus RN que la direction du parti a donné l'ordre de boycotter désormais BFM TV. Comme le révélait vendredi matin le média Politico , le RN reproche à la chaine d'information en continu d'avoir recruté une journaliste de Quotidien, qui sera en charge à partir de la rentrée de suivre l'actualité du RN. L'émission présentée tous les soirs par Yann Barthes sur TMC entretient des relations très tendues avec le parti de Marine Le Pen, qui refuse depuis plusieurs années de donner des accréditations aux journalistes de l'émission. " Il n'y a pas de journalistes chez Quotidien ", avait même déclaré l'an dernier la candidate à l'élection présidentielle.

"Nous accueillons cette décision comme une rupture de confiance"

Le président du RN lui-même, Jordan Bardella, d'après Politico, a écrit "aux préposés aux plateaux télé du parti il y a quelques jours via une boucle Whatsapp dédiée, pour les informer de ce choix pris avec Marine Le Pen". Toujours selon le média, “nous accueillons cette décision comme une rupture de confiance” a justifié Jordan Bardella, qui a également expliqué avoir été en contact avec la "direction de la chaîne" afin d'exprimer, tout comme Marine Le Pen, leurs "plus grandes réticences envers cette journaliste". Politico ajoute également que Jordan Bardella accuse la journaliste de mener un “combat militant et politique" contre le Rassemblement National.