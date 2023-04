Le RN lance une association pour combattre "le poison wokiste" qui met en "danger la civilisation"

Dans la salle de l'assemblée, habituellement réservée aux réunions du groupe RN, le député Roger Chudeau, et l'eurodéputé Philippe Olivier, aussi conseiller de Marine Le Pen, rivalise d'imagination pour décrire le péril woke. Véritable "danger pour la civilisation" s'émeut Roger Chudeau, qui "va fragmenter la société" poursuit Philippe Olivier, en considérant "toutes les minorités les plus improbables comme des victimes systémiques de l'oppression des mâles blancs : les femmes, les LGBT, les musulmans, les obèses, le handicapés, les animaux".

Une "vision du monde totalitaire" qui, selon ces deux élus RN, noyaute aujourd'hui les universités, les grandes écoles, les médias, et même les entreprises.

Interdire les réunions non mixtes

D'où la nécessité de réagir avec une association qui travaillera à des propositions de loi, pour interdire par exemple les réunions non mixtes à l'université. "On va interpeller aussi le gouvernement", explique Roger Chudeau, comme récemment le ministre de l'éducation, sur la convention entre l'éducation nationale et le Planning familial, que le député lepéniste voudrait supprimer.

Une nouvelle marotte qui tranche avec le ton de la campagne présidentielle où Marine Le Pen avait fait le choix de coller aux préoccupations des français, pouvoir d'achat, inflation. Mais pour Roger Chudeau, rien de contradictoire à s'occuper "de la fin du mois et de la fin du monde". Philippe Olivier renchérit "à l'école on envoie des Drag Queen expliquer que les hommes sont des femmes, des petites filles des petits garçons, vous pensez que ça n'intéresse pas les parents d'élèves?"

"On a un travail de pédagogie à faire, poursuit Philippe Olivier, comme à l'époque du FN quand on était les premiers à dénoncer la mondialisation"

Relents zemmouristes

Interrogé sur les relents très zemmouristes du projet, Philippe Olivier rétorque : "il n'y a pas de sujets interdits". Les deux sénateurs Reconquête ont en tout cas déjà adhéré à l'association, Stéphane Ravier et Sébastien Meurant. Pas exclue non plus, une collaboration avec le réseau Parents Vigilants lancé par les proches d'Eric Zemmour.

Un député soupire "en soi il faut lutter contre le wokisme, mais il ne faut pas que ce soit le cheval de Troie de gens dont on ne veut plus depuis longtemps"