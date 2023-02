Le sacre de "La Nuit du 12", Brad Pitt, une militante écologiste : ce qu’il faut retenir des César

"La Nuit du 12" est le grand vainqueur de cette 48e cérémonie des César présidée par l'acteur Tahar Rahim. Le polar de Dominik Moll remporte six prix, dont celui de meilleur film. Parmi les autres moments forts de cette cérémonie : le discours de Brad Pitt sur scène pour remettre le César d’honneur à David Fincher et Canal+ qui coupe la cérémonie à cause d’une militante écologiste. Pour la seconde année consécutive, Benoît Magimel remporte le César du meilleur acteur pour son rôle dans "Pacifiction - tourment sur les îles". Virginie Efira repart avec le César de la meilleure actrice pour son rôle dans "Revoir Paris" d'Alice Winocour.

La cérémonie interrompue

C’est l’image de cette cérémonie. Lors d’un sketch d’Ahmed Sylla et Léa Druker avant d’attribuer le César du meilleur espoir masculin, une jeune femme est arrivée sur scène juste à côté des deux comédiens, le poing droit levé. Vêtue d’un T-shirt blanc portant l’inscription "We have 761 days left", que l’on peut traduire par "Il nous reste 761 jours".

Les téléspectateurs ne verront pas grand-chose. La retransmission est coupée. Ce nombre fait référence au dernier rapport du Giec) rappelant l’urgence climatique. Pour limiter le réchauffement à 1,5 °C (par rapport à l'ère préindustrielle), les émissions mondiales de gaz à effet de serre doivent atteindre leur pic au plus tard avant 2025, puis diminuer.

En voyant l’activiste, l’humoriste Ahmed Sylla s'exclame : "Fallait que ça tombe sur moi, sur la tête de ma mère… C’est indéniable". Puis à la reprise de la cérémonie, il ironise : "Elle aurait au moins pu repasser son T-shirt… Avec un T-shirt repassé tu peux interrompre les César."

Comme à Roland-Garros et lors du Tour du France, le collectif Dernière Rénovation a revendiqué cette action sur Twitter. "La France subit cet hiver 32 jours de sécheresse : ce n’est qu’un avant-goût du monde à +4° que nous prédit le ministre de la Transition Christophe Béchu. La campagne emprunte la scène médiatique des César pour faire entendre cet appel à la résistance, partout et par tous", écrit le collectif sur le réseau social.

Brad Pitt pour remettre le César d’honneur à David Fincher

C’est une apparition surprise, l’acteur Brad Pitt est apparu sur scène, le "partner in crime" du réalisateur comme l’a annoncé Virginie Efira. Standing-ovation du public. "Bonsoir je m'appelle Brad Pitt et je suis un rescapé (des films de Fincher)", ironise l’acteur. "J’adore cet homme de ton mon cœur", lâche Brad Pitt, "l’un des plus grands conteurs d’histoire", estime l’américain à propos du réalisateur de "Fight Club", "Seven" et "Zodiac". Un long discours de six minutes, qui n’a pas été interrompu par de la musique.

Le succès de "La Nuit du 12"

Il était l’un des grand favoris de cette cérémonie des Césars avec dix nominations. "La Nuit du 12", le polar de Dominik Moll qui retrace l'enquête impossible sur un féminicide a récolté six prix : meilleur film, meilleure réalisation, meilleur acteur dans un second rôle, meilleur espoir masculin, meilleure adaptation et meilleur son. Autre favori, le long-métrage de Louis Garrel "L’Innoncent", nommé à 12 reprises, remporte seulement deux prix : le César du meilleur scénario original et celui de meilleure actrice dans un second rôle, avec Noémie Merlant.

Les discours une minute montre en main

Une minute et pas beaucoup plus, et c’est parfois bien dommage. Les lauréats ont eu une minute sur scène au moment de la remise du prix. Rares sont les primés qui terminent leur discours avant la petite musique signifiant qu’ils doivent quitter la tribune. Cela a été le cas pour Irène Drésel, récompensée du César de la meilleure musique originale, avec le film "A plein temps" : "Je voudrais finir avec une chose, ne mettez pas la musique maintenant, ça fait 48 ans que les César du cinéma existent, depuis ces longues années, cinq femmes ont été précédemment nommées, mais jamais aucune d’entre elle n’avait été récompensée, alors ce César je le dédie à toutes les femmes compositrices', clame-t-elle en brandissant son César, sous les acclamations du public.

Il y aussi ce discours de Dominik Moll, lauréat de la meilleure réalisation pour la "La Nuit du 12" : "Ah c’est déjà fini", s’étonne-t-il en entendant le début de la musique retentir.

Le duo Charlotte Gainsbourg - Dinos

Avant de remettre plusieurs prix dont celui de la meilleur musique originale, Charlotte Gainsbourg et le rappeur Dinos ont repris "Comme un boomerang", écrit par le père de la comédienne, Serge Gainsbourg. Un hommage à la chanteuse Dani, décédée cette année .

La réalisatrice Alice Diop sacrée

Parmi les autres lauréats de cette cérémonie des Césars, l’actrice de 26 ans Nadia Tereszkiewicz est sacrée meilleur espoir féminin, pour son premier rôle dans le film « Les Amandiers », de Valeria Bruni Tedeschi. L’acteur de 37 ans Bastien Bouillon remporte le meilleur espoir masculin. La réalisatrice Alice Diop reçoit le César du meilleur premier film, pour "Saint Omer". "Partir un jour" réalisé par Amélie Bonnin s’empare du César du meilleur film de court métrage de fiction.