Le Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis du 30 novembre au 5 décembre 2022

France Inter se met aux couleurs du Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis avec, à l’antenne, de nombreuses émissions consacrées à la littérature jeunesse. Dédicaces, podcasts et de nombreuses surprises attendent les visiteurs au stand F35 au 1er étage et lors d’une rencontre scolaire autour de Les Odyssées de Laure Grandbesançon *.

►►► Rendez-vous au salon sur le stand de France Inter (F35) pour retrouver tout l'univers de nos podcasts jeunesse et faire dédicacer vos livres préférés !

► Les dédicaces :

Samedi 3 décembre à 10h

Bestioles – « Le pou et le marmotton » : signature avec l’autrice Isabelle Collombat et l’illustratrice Julie Colombet

Samedi 3 et dimanche 4 décembre à 16h30

Les Odyssées – Tome 2 : signature avec Laure Grandbesançon accompagnée des illustrateurs Cruschiform et Gazhole

Dimanche 4 décembre à 12h30

Oli – « Opaque et Opaline » : signature avec Alex Vizorek

Vendredi 2 décembre à 10h30 sur la scène haute

Rencontre avec Laure Grandbesançon autour des Odyssées avec les scolaires

* Laure Grandbesançon : auteure et interprète du podcast " Les Odyssées " sur France Inter - débute sur scène dans " Les Odyssées. Le spectacle " au Théâtre Libre , du 22 octobre au 1er janvier 2023 – autrice de 2 livres “ Les Odyssées - Mythes et récits légendaires racontés aux enfants ” aux éditions Les Arènes / France Inter

SLPJ21 - enfants et livre - - Eric Garault

« Désirs de mondes » !

Le désir stimule, renverse, nous invite au mouvement. Il électrise et oriente. Il élargit l’horizon et nourrit l’imaginaire. Quant au monde… Qui, aujourd’hui, se risquerait à le déclarer désirable ? Alors que se passe-t-il lorsque le désir interpelle le monde ? Quand l’un s’accole à l’autre, au pluriel ? Ainsi s’est imposé, avec un brin de malice et beaucoup d’appétit, le thème du 38e Salon.

►►► Les mondes éditoriaux du Salon :

Sur deux étages, 400 exposants de toutes les tailles, un grand marché de la petite édition, des milliers d’histoires différentes, pour les petits, pour les juniors et pour les ados, des centaines de milliers de livres, de la poésie, du théâtre, du roman, des albums, des livres jeux, de la bande dessinée, des mangas, des romans graphiques, de la philosophie, des documentaires, des polars, des romans historiques, de la fantaisie… et tout autant de livres atypiques inclassables. Le monde du livre de jeunesse prend un grand S.

►►► Les mondes littéraires du Salon en 14 étapes :

À chaque étape, chaque espace, chaque temps du Salon, des rencontres, des spectacles, des lectures, des ateliers pour tutoyer la création littéraire, les langues les plus fortes, les univers les plus sensibles. Les mondes les plus singuliers portés par plus de 200 autrices, auteurs, illustratrices, illustrateurs au programme.

►►► A la télé de 17h à 20h :

Pour découvrir les dessous de la création de la littérature jeunesse avec celles et ceux qui la font. La Télé du Salon ouvre son antenne pour 3 heures de diffusion par jour. Sur la grille : 6 créations originales et 3 plateaux en direct. La Télé du Salon, en partenariat avec Museum Paris Tv et Vià93, est à retrouver sur la chaîne 34 de la TNT (Île-de-France), sur les box SFR 468, BBox 405, Free 904, Orange 345. Programme, direct et replays sur slpjplus.fr

►►► La Grande Ourse 2022 : Marc Boutavant, le regard malicieux

Né à Dijon en 1970, Marc Boutavant est auteur, illustrateur et dessinateur de bandes dessinées. Qu’il s’agisse d’Ariol, de Mouk, d’Edmond ou encore de Chien pourri, ses personnages n’ont rien à envier aux vraies bandes de copains auxquelles on s’attache forcément. Il y a dans les images de Marc Boutavant de l’appétit, de la rondeur et de la couleur pour célébrer la joie d’être ensemble, de découvrir toujours plus loin. Des illustrations désopilantes, fourmillant de détails, des situations gags, de la générosité et de l’humour pour rendre à merveille autant le grave que le burlesque… Une fantaisie aussi qui s’attache à l’enfance et à ses mille et une façons d’être au monde et ce depuis plus de 20 ans !

SLPJ21 - enfants et livres - Eric Garault

►►► Les Pépites 2022 : Un prix du Salon du livre et de la presse jeunesse – France Télévisions

Parmi tous les livres parus cette année, les comités de lecture ont sélectionné 20 mondes singuliers, 20 titres finalistes des Pépites 2022. Ces ouvrages sont soumis à des jurys de 36 jeunes, de 8 à 18 ans, qui désigneront leurs Pépites mercredi 30 novembre. Le même jour, et sur l’ensemble des titres en lice, le jury de critiques littéraires délibèrera pour attribuer la Pépite d’Or au meilleur livre de l’année.

► Livres illustrés

Règlobus, Pierre Alexis, La Partie

La Partie On joue à cache-cache ? Léa Viana Ferreira , CotCotCot Éditions

, CotCotCot Éditions L’imagier des sens, Anne Crausaz , Askip

, Askip Au début, Ramona Bādescu et Julia Spiers , Les Grandes Personnes

, Les Grandes Personnes Hekla et Laki, Marine Schneider, Albin Michel Jeunesse

► Fictions juniors

Les Magiciens, Blexbolex , La Partie

, La Partie Maldoror – Tome 1 : Les Enfants de la Légende, Philippe Lechermeier, Flammarion Jeunesse

Flammarion Jeunesse Merci pour la tendresse, Myren Duval et Emma Constant , Le Rouergue

, Le Rouergue Que fait-on quand il pleut ? Ralph Doumit, ill. Julia Wauters , hélium

ill. , hélium Spaghetti rouge à lèvres, Fabien Arca, Espaces 34

► Bandes dessinées

Furieuse, Geoffroy Monde, Mathieu Burniat, Dargaud

Dargaud Immonde ! Elizabeth Holleville , Glénat

, Glénat L’Ombre des pins, Cécile Dupuis, Valérian Guillaume , Virages graphiques

, Virages graphiques Le Poids des héros, David Sala , Casterman

, Casterman Ville Vermine, Le Tombeau du Géant, Julien Lambert, Sarbacane

► Fictions ados

Grand Passage, Stéphanie Leclerc , Syros

, Syros Ils sont venus du froid, Caryl Férey, Pocket Jeunesse

Pocket Jeunesse Malencontre, Laurence Biberfeld , In8

, In8 Possession, Moka , L’école des loisirs

, L’école des loisirs Sables noirs, Hervé Giraud, Thierry Magnier éditions

SLPJ21 - enfants et livres - Eric Garault

►►► L’exposition

Le monde... vous le désirez comment ? Déjà fini ou à inventer ? Loufoque ou poétique ? En bazar ou bien rangé ? Contemplatif ou fantastique ? À chacune et chacun sa quête, son horizon, son chemin.

Cette exposition met en scène six albums qui projettent des mondes singuliers, croise six univers graphiques qui aiguisent le désir de se mettre en mouvement, six sensibilités qui façonnent le monde en pluralité. Cette exposition, tournée résolument vers l’Europe et la Méditerranée, invite à ouvrir les fenêtres de mondes foisonnants vers lesquels se transporter.

Source Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis