Le sarcophage de Ramsès II de retour à Paris en avril, 45 ans après l'exposition de 1976 au Grand Palais

La dernière fois que les Français ont eu la chance de voir ce sarcophage, c'était il y a 45 ans, au Grand Palais. France Inter révèle jeudi que les autorités égyptiennes ont accepté de confier pour quelques mois le sarcophage de Ramsès II à la France. Réalisé avec le bois d'un conifère, il date probablement de la fin de la XVIIIe dynastie, soit l’apogée de la civilisation égyptienne antique, vers le XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Cette œuvre inestimable a été déplacée plusieurs fois à travers les siècles et il a fallu attendre 1881 pour la découvrir.

Une exposition événement

"Les Egyptiens ont accepté de le laisser ressortir pour montrer qu'ils savent que les Français ont sauvé la momie de Ramsès II" , explique à France Inter l'égyptologue Dominique Farout, commissaire de l'exposition à Paris. Le sarcophage sera en effet présenté à l'occasion de l'exposition événement du printemps à Paris , "Ramsès et l'Or des Pharaons", sous la Grande Halle de la Villette du 7 avril au 6 septembre 2023. Le prêt ne concerne que l'étape française de l'exposition, qui a débuté aux Etats-Unis et se rendra ensuite en Australie.

Cette exposition permettra de présenter aussi 180 pièces originales, dont certaines ne sont jamais sorties d’Egypte, regroupées dans une collection exceptionnelle, des bijoux, des masques royaux spectaculaires, du mobilier des tombes inviolées de la ville de Tanis. Les visiteurs pourront également partir à la découverte du temple d’Abou Simbel et du tombeau de Néfertari grâce à une expérience en réalité virtuelle .

Une œuvre inestimable

Le cercueil devait à l'origine être recouvert de dorures et d’incrustations en gemmes ou en verre. La surface fut ensuite grattée puis peinte en jaune, avec quelques détails rehaussés de couleurs vives et les yeux soulignés de noir. Le roi égyptien est figuré comme un Osiris : bras croisés sur la poitrine, il tient les deux sceptres royaux, le crochet héqa et le fouet nekhakha.

Il porte la coiffe Némès ornée du cobra dressé et une barbe postiche tressée sous son menton. Enfin, le linceul dont il est vêtu lui recouvre les pieds. Sur son ventre, deux grands cartouches rappellent son nom de "Ramsès aimé d'Amon" et "Puissante est la Maât de Rê, celui que Rê a choisi".