Le sculpteur Claes Oldenburg, connu pour ses objets surdimensionnés, est mort

Dans le paysage du pop art, il y a la vedette Andy Warhol, qui a largement dépassé les frontières du monde de l’art. Il y a, pour les plus amateurs, Roy Liechtenstein et ses cases inspirées de grands comics, ou Robert Rauschenberg et ses collages d’images de magazines. Et puis, il y avait Claes Oldenburg. L’artiste américain, d’origine suédoise, est mort lundi à l’âge de 93 ans à New-York. "Il se remettait d’une chute et est décédé à son domicile", a annoncé l’une des galeries d’art qui le représente.

L'arc de Cupidon vu pas Claes Oldenburg et Coosje van Bruggen, à San Francisco © AFP - Brigitte MERLE / Photononstop

Des œuvres "molles"

Si son nom était peu connu du grand public, ses œuvres d’art font pourtant partie du paysage - au sens propre du terme : il était connu pour ses pièces monumentales, installées dans de nombreuses villes du monde, et réalisées en collaboration avec son épouse Coosje van Bruggen, elle aussi artiste et historienne de l'art. A Paris, on leur devait la "Bicyclette ensevelie", étonnante sculpture habillant le parc de la Villette, faisant émerger du sol un guidon, une selle, et une roue.

Mais c’est avec d’autres oeuvres que l’artiste s’était fait connaître. Au début des années 60, il ouvre son premier atelier à New-York, qui est aussi une boutique. Les objets du quotidien y côtoient ses sculptures, et il y a une bonne raison à cela : ce sont ses modèles. Dès le début, Claes Oldenburg crée des oeuvres d’art à l’image des objets de tous les jours. A un détail près, les matériaux qu’il utilise : du tissu, du papier mâché, du plastique mou. A l’image de Warhol qui s’inspire des vedettes de la société de moderne pour montrer la vacuité des icônes pop, Oldenburg produit des objets surdimensionnés mais qui soulignent leur propre paradoxe… parce qu'ils sont tout mous. Dans son "store" de Manhattan, il organise aussi des performances, et conçoit ses premières sculptures pour l’espace public à la fin des années 60.

L'une des sculptures de Claes Oldenburg, représentant une part de gâteau au chocolat © AFP - Rafa Rivas

Sculptures monumentales

Mais c'est sa rencontre avec l'artiste et critique d'art néerlandaise Coosje van Bruggen, qui va donner naissance aux sculptures monumentales qui ont fait une bonne partie de sa renommée. Les objets surdimensionnés sont encore plus grands, les matériaux mous font place au métal, et le duo d’artistes se consacre essentiellement à des commandes publiques pour des villes. L’une de leurs premières grandes sculptures, c’est une lampe torche géante, "Flashlight", installée à l’Université de Las Vegas. Ensemble, ils installent un cornet de glace renversé sur le toit d’un centre commercial à Cologne, une paire de jumelles intégrée au bâtiment d’une agence de pub en Californie, ou des volants de badminton géants devant un musée dans le Missouri. Depuis 2009 et la disparition de Coosje van Bruggen, il n'avait presque plus rien produit.

Le cône de glace de Claes Oldenburg et Coosje van Bruggen, à Cologne © AFP - Christoph Hardt / Geisler-Fotopres

Dès le début des années 60, Claes Oldenburg militait pour "un art qui se mêle de la merde quotidienne et qui en sort quand même vainqueur". Plus récemment, note le journal "Le Monde" , il avait consacré le pouvoir de l’humour et de l’ironie : "La seule chose qui sauve vraiment l’expérience humaine, c’est l’humour". Ses œuvres n’étaient pas choc, elles amusaient, et c’est ce rire, parfois un peu jaune, qui faisait l’efficacité de son art résolument pop.