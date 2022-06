Le second tour des législatives, et ensuite ? Voici le calendrier des semaines à venir

Dernier bulletin de vote avant longtemps. Les Français sont appelés, ce dimanche, aux urnes, pour la quatrième fois en moins de trois mois, à l'occasion du second tour des élections législatives . 572 circonscriptions restent à pourvoir, cinq candidats, quatre de la Nupes et un LREM, ayant été élus dès le premier tour. À l'Assemblée, les sièges dans l'hémicycle ont été retapissés de rouge, de nouveaux écrans géants ont été installés. Mais une fois les 577 députés officiellemnet élus, que va-t-il se passer ? Quel est le calendrier politique des prochaines semaines ?

20 juin : remaniement ?

C'est la règle, explicitement énoncée depuis 2007 et Nicolas Sarkozy, réaffirmée par Emmanuel Macron : les ministres nommés devront démissionner en cas de défaite lors du scrutin législatif.

Publicité

Quinze d'entre eux (la Première ministre Élisabeth Borne comprise) étant engagés dans la bataille électorale et certains des duels étant bien incertains pour les candidats du parti présidentiel, il n'est pas impossible qu'un remaniement express soit nécessaire dès lundi matin. Le chef de l'État pourrait aussi choisir de nouveaux ministres ou secrétaires d'Etat dans le vivier des députés fraichement élus.

21 juin : fin de mandat

Le jour de la Fête de la musique et du solstice d'été marquera aussi cette année la fin officielle du mandat des députés de l'actuelle Assemblée nationale, élue en 2017. Avec 224 élues, elle était la plus paritaire de la Ve République et trois sièges sur quatre avaient été renouvelés par rapport à la précédente législature.

28 juin : début de la nouvelle législature

L'Assemblée nationale reprendra ses travaux le 28 juin avec l'ouverture de la XVIe législature de la Ve République en séance publique à 15h et l'élection du président ou de la présidente de la nouvelle assemblée. S'il est réélu en Bretagne, Richard Ferrand compte bien briguer à nouveau cette fonction.

Avant la fin de journée, les groupes politiques doivent se déclarer et remettre la liste de leurs membres et de leur président.e. Il faut 15 députés pour en constituer un, ce qui donne davantage de moyens et de temps de parole. Sous la précédente législature, il y a eu jusqu'à 10 groupes, un record.

29 juin : composition des commissions

La journée suivante s'organise autour de la composition et de la désignation des présidences des huit commissions permanentes (Affaires culturelles et éducation, Affaires économiques, Affaires étrangères, Affaires sociales, Défense nationale et forces armées, Développement durable et aménagement du territoire, Finances, Lois) ainsi que de la nomination des 22 membres du bureau de l'Assemblée nationale, sorte de conseil d'adminsitration de l'institution (six vice-présidents, trois questeurs et douze secrétaires).

30 juin : répartition des sièges (de l'hémicycle)

Alors que chaque député aura rejoint une des huit commissions permanentes de l'Assemblée (Finances, Lois, Affaires culturelles...), celles-ci se réuniront pour élire leurs présidents, vice-présidents et secrétaires. La commission des Finances, aux pouvoirs étendus, ne peut être dirigée que par un élu d'opposition, ce qui devrait donner lieu à une bataille si la France insoumise la revendique, contre l'avis de la majorité présidentielle. Ce sera aussi le jour où les groupes politiques décideront du partage des sièges dans l'hémicycle ainsi que des bureaux dans et aux abords du Palais Bourbon.

5 juillet : discours de politique générale

Nouvelle étape clé : le 5 juillet doit avoir lieu la déclaration de politique générale du Premier ministre - Elisabeth Borne, si elle est confirmée par les législatives. Il s'agit d'exposer devant les députés son programme de gouvernement. Bien que l'engagement de responsabilité ne soit pas obligatoire, la plupart des gouvernements nouvellement nommés y ont recours. Ce vote de confiance permet de compter ses soutiens aux réformes, y compris parfois hors majorité, et donne un élan pour la suite.

11 juillet : début d'une session extraordinaire

Les travaux législatifs devraient commencer rapidement en commission sur un projet de loi sanitaire devant permettre de maintenir des "mesures de freinage" face au Covid. Il sera au menu en séance en première lecture la semaine du 11 juillet, avant de partir la semaine suivante au Sénat, selon plusieurs sources parlementaires. Surtout, le paquet de mesures sur le pouvoir d'achat, qui sera présenté le 6 juillet en Conseil des ministres, arrivera dans l'hémicycle la semaine du 18 juillet. Les députés devront ainsi siéger jusqu'à début août pour ce texte, en session extraordinaire qui pourrait se prolonger jusqu'au 9.

19 juillet : les suppléants remplacent les ministres

Les ministres élus (ou réélus) et maintenus au gouvernement doivent attendre un mois avant de céder leur siège au suppléant élu avec eux. C'est ainsi que le 19 juillet, ces derniers pourront prendre place dans l'hémicycle. Mais pas avant.