"Le sentiment de ne pas être seule" : sur les réseaux, les voyageuses solo s'entraident et s'encouragent

Facebook, Instagram ou TikTok : on trouve aujourd'hui des témoignages de femmes "backpackeuses" en deux clics. Présentes sur la toile, elles partagent leur expérience en photos et vidéos, se motivant mutuellement, partageant aussi conseils et bons plans. On suit par exemple sur Instagram Mariam n’diaye (Maya West sur les réseaux sociaux) dans sa soixantaine de voyages en solo. On se renseigne sur le groupe Facebook " Voyager au féminin en sac à dos" , qui réunit plusieurs dizaines de milliers de personnes. On trouve aussi du couchsurfing 100% féminin sur le site La voyageuse , créé par des femmes et pour des femmes. Autant d'initiatives qui trouvent leur public et accompagnent certaines femmes tout au long de leur voyage.

Les réseaux sociaux permettent aussi à cette communauté de voyageuses de gagner en visibilité. Des femmes qui partent à l'autre bout du monde avec leur sac à dos, le phénomène n'est pas nouveau (l a Française Alexandra David-Néel fut en 1924 la première occidentale à atteindre Lhassa, au Tibet). Simplement, leurs périples ont été moins médiatisés que ceux des hommes et très peu d'études se sont intéressées à elles. L'un des derniers chiffres vient de l'Organisation mondiale du tourisme, et témoigne d'un certain essor de la pratique puisque, selon celle-ci, le nombre de femmes voyageant seules chaque année sur la planète est passé de 54 millions en 2014, à 138 millions en 2017.

"Je ne me suis jamais sentie seule"

"Je fais partie depuis des années d'un groupe de soutien féministe sur Facebook, on y parle de tout et n'importe quoi. Et quand en 2022 j'ai commencé à vouloir partir faire la Via Francigena [chemin de pèlerinage entre Canterbury et Rome, NDLR] en marchant, j'ai posté un message", explique Hélène. Un premier voyage de 360 kilomètres seule, qu'elle n'était "pas encore totalement convaincue", de faire. La première réponse sous le post disait notamment "super projet”, "chapeau bas, j’en rêve".

Un premier encouragement, puis d'autres, assez pour la convaincre de relever le défi au mois d'avril. "Elles ont cru en moi, m'ont confirmé que c'était une bonne chose de le faire, ça m'a motivée, j'ai compris que j'en étais capable." Ce soutien ne s'est en fait jamais arrêté, puisque tout au long de ses 360 kilomètres de marche, la Française de 29 ans a continué de raconter son voyage. "Il y a des fois où je m'arrêtais au bord de la route en me disant 't’iras jamais au bout, ça n’ira pas', et à chaque fois, je reprenais les commentaires qu’on m’avait laissés quand j’ai dit que je voulais partir marcher. Des encouragements qui m'ont toujours permis de repartir."

Sur le groupe "We are backpackeuses", des dizaines de messages comme celui-ci sont postés toutes les semaines

La motivation, c'est l'une des premières choses que les backpackeuses viennent chercher sur les réseaux sociaux, assure Mathilde. Elle a créé en 2015 le groupe Facebook "We are backpackeuses !" - sur lequel Hélène partage aussi son expérience - pendant son voyage à l'étranger. "Avec mon compagnon, on a voyagé pendant deux ans, dont un an et demi en Asie. En Turquie, on a rencontré un autre couple de Français, et on a continué d'échanger, notamment sur nos galères de voyage. C'est comme ça qu'on a décidé de créer un groupe Facebook pour ouvrir ces discussions à d'autres", explique Mathilde. En 2015, il rassemble quelques dizaines puis centaines de femmes qui s'échangent coups de cœur et galères. Huit ans après, il est toujours actif et réunit près de 150.000 personnes, avec des dizaines voir centaines de messages par jour.

"Au début, on échangeait avec des femmes qui partageaient des bons plans et parlaient du pratique, comme par exemple quoi mettre dans son sac à doc, ou comment faire quand on a ses règles", témoigne Mathilde. "Depuis, ça s'est agrandi avec de nombreuses femmes qui ont l'envie de voyager et qui viennent chercher dans le groupe des conseils et de la motivation. Qu'on leur dise 'c'est bon, tu peux le faire, tu peux y aller'", poursuit-elle.

Partir en solo reste "une transgression de genre"

Parce qu'encore aujourd'hui, "partir seule en étant une femme est une transgression de genre", analyse la doctorante en sociologie Karine Esselin. En cours de rédaction de thèse, elle vient de publier le livre "Voyager seules, loin et longtemps, les transgressions de genre des backpackeuses", dans lequel elle s'intéresse aux femmes qui partent loin et longtemps, particulièrement en Amérique latine et en Asie du sud est.

Pour Karine Esselin, l'un des premiers freins est familial : "C'est assez difficilement accepté par la famille et l'entourage de voir les femmes partir seules, pour différentes raisons. En fonction de leur âge, elles vont subir des rappels à l'ordre sur leur carrière, la famille ou les enfants", détaille la doctorante. "Il y a cette idée du parcours de vie à suivre. Cette idée patriarcale que les femmes doivent rester quand même disponibles et disposées. Même quand elles sont à la retraite, pour s'occuper, par exemple, de leurs petits enfants."

Paradoxalement, "le voyage devient bien vu chez les femmes d'une trentaine d'années, notamment dans les classes aisées, presque héroïque à faire", tient-elle à préciser. "Mais là encore, seulement si ça dure quelques mois.Une femme qui a cette culture du voyage et construit sa vie autour de ça est d'ailleurs souvent célibataire, ou en tout cas pas dans une relation hétéronormée", ajoute la sociologue.

"On me disait que c'était dangereux de partir seule"

Les doutes de son entourage, Hélène les a vécus. "Au début, certains ont pris mon projet à la rigolade, en se disant que j'allais abandonner au bout de 20 kilomètres", témoigne-t-elle. Rapidement, ses proches ajoutent une autre question à la discussion : celle de la sécurité. "Moi je ne me le suis pas dit, mais mon entourage oui, surtout les hommes. En me disant notamment que c'était dangereux de partir seule." "C'est un point principal, souvent évoqué", confirme Karine Esselin.

"À Mexico, niveau sécurité, je veux bien vos retours d'expérience. Est-ce que vous vous êtes senties à l'aise ?", demande par exemple une internaute sur un groupe Facebook. "Je voudrais savoir si cette destination est 'safe' pour une femme seule", s'interroge une autre souhaitant partir au Cap-Vert. C'est notamment pour cette raison que Chloé, 25 ans, a créé son compte Instagram "Voyageuse solo", elle partage ses conseils, notamment à ce sujet. "La première fois que je suis partie (en Europe), j'ai vécu plusieurs situations, notamment de harcèlement de rue. Je ne m'y attendais pas forcément", explique-t-elle.

"Quand je suis rentrée, beaucoup de femmes m'ont demandé comment se lancer. J'ai trouvé beaucoup de groupes où partager ses expériences, moins avec des outils et conseils avant de partir. Je propose donc un mélange de tout ça." Elle en a d'ailleurs fait un livre, du même nom que son compte, dans lequel elle propose des témoignages de backpackeuses et des ressources pour partir le plus sereinement possible.

"Un sujet à relativiser", assure Karine Esselin, qui rappelle que "la difficulté pour une femme d'occuper l'espace public seule se pose aussi en France, par exemple pour aller boire seule un cocktail dans un bar le soir". "La différence, c'est qu'à l’étranger les situations sont plus surprenantes et il faut avoir connaissance des codes auxquels se plier. Sur les groupes, on voit des conseils comme 'fais attention à ne pas trop boire pour rester maître de toi même'. Mais ça, c'est valable aussi en France", explique Mathilde, toujours modératrice du groupe "We are backpackeuses !". Un constat partagé par Caroline, 60 ans. Elle a découvert le backpacking juste après ses études. "À 20 ans, j'ai pu partir neuf mois au Japon, aux États-Unis et au Mexique. Je n'ai pas eu plus peur en voyage que par exemple à New-York, où j'ai été plusieurs mois pour les études", explique celle qui se lance cet été dans un périple de 3.000 kilomètres à vélo, en direction de l'Autriche.

Caroline a commencé le backpacking bien avant l'arrivée des réseaux sociaux. "À l’époque, on passait des appels en PCV !", rigole-t-elle. Et si elle ne passe pas par les réseaux pour préparer ses voyages aujourd'hui, Caroline en comprend l'utilité. "Avant, comme on n'avait pas ces moyens de communication, on se donnait des tuyaux en se croisant en voyage. Maintenant, on continue de le faire, mais via les réseaux." "J'ai reçu tellement de soutien tout au long de mon parcours, notamment quand ça n'allait pas. Je ne serais peut-être pas allée au bout sans ces femmes qui m'ont dit que c’était possible. J'ai beaucoup de gratitude pour cette sororité", conclut Hélène.