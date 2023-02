Le silence et la peur au Théâtre de la Bastille du 16 au 27 mars 2023

Le silence et la peur ou comment représenter cette femme noire américaine, Nina Simone, à la vie tragique et grandiose, héritière de quatre siècles d’histoire coloniale ? Comment écrire ce qui nous est commun, d’elle à chacun d’entre nous ?

Pour répondre à ces questions, David Geselson a traversé l’Atlantique et composé une équipe afro-américaine et française. Avec ses cinq interprètes il a partagé sa recherche, mêlée de biographies et de documents historiques sur la vie de Nina Simone.

« Est-ce que tu sais que la voix est le seul instrument pur ? Qu’elle a des notes qu’aucun autre instrument n’a ? C’est comme être entre les touches d’un piano. Les notes y sont, tu peux les chanter, mais on ne peut les trouver sur aucun instrument. C’est comme moi. Je vis là. Entre ces deux mondes, noirs et blancs. Je suis Nina Simone, la star, et je ne suis pas là. Je suis une femme. Celle que je suis en secret est cachée entre ces deux mondes. » Nina Simone, lettre à son frère

David Geselson a aussi confronté leurs points de vue sur l’Histoire et la lutte des droits civiques en Amérique. En commun, ils font apparaître les fantômes des blessures et les silences transmis depuis la conquête meurtrière du «Nouveau Continent» à travers la figure de la chanteuse iconique.

Descendante d’une Amérindienne et d’un esclave africain, Nina Simone incarne avec puissance la question de l’héritage, chère à David Geselson.

« Une cicatrice qui ne guérit pas » dira la femme blessée.

Sur scène, l’altérité se dit en anglais, en français ou encore en ngambay. Et ce principe de fluidité, propre à l’écriture du metteur en scène, permet de s’affranchir de la chronologie tandis que s’entrecroisent ou fusionnent librement fiction et documentaire.

Pour la comédienne Dee Beasnael, il s’agit moins d’incarner Nina Simone que de nous raconter son histoire. Des pans de vie qui glissent, comme ce décor mouvant, d’un bar à une loge, d’un intérieur modeste à un joli salon. Une rencontre avec le père, le mari, la professeure de piano… et Eunice Waymon de son vrai nom apparaît. Et lorsque son interprète nous fait sentir sa colère et soudain parle en son nom propre, Nina Simone disparaît pour laisser place aux émotions de chacun.

Être loin, être proche… Le Silence et la peur au Théâtre de la Bastille nous offre la possibilité du déplacement. Pour réfléchir notre Histoire tout en sentant la peur d’être détruits.

Texte Elsa Kedadouche

►►► Distribution

Texte et mise en scène David Geselson

Scénographie Lisa Navarro

Lumières Jérémie Papin (création)

(création) Avec Dee Beasnael, Jared McNeill, Elios Noël, Kim Sullivan et Laure Mathis en alternance avec Marina Keltchewsky qui jouera les 20, 21 et 22