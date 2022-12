Le sort de Donald Trump entre les mains du ministre américain de la Justice

Il n'a aucune obligation dans un sens ou dans l'autre, mais la pression est montée d'un cran cette semaine pour Merrick Garland, 70 ans, ministre de la Justice. Un juriste avant d'être un politique, connu pour sa volonté de neutralité dans ce type d'affaires. C'est à lui que revient désormais la décision sur d'éventuelles poursuites pénales contre Donald Trump, après l'assaut du Capitole par ses soutiens, le 6 janvier 2020, alors que le président sortant se refusait à reconnaître sa défaite électorale.

Une décision que Merrick Garland ne compte pas prendre à la va-vite. Même après 18 mois d'investigation de la commission parlementaire, constituée de neuf élus, il compte creuser un peu plus. "C'est quelqu'un de très raisonnable, pas du tout un politique, c'est vraiment un juriste", analyse sur France Inter Laurence Nardon , politologue et responsable programme États-Unis à l’IFRI. "Il a nommé il y a quelques semaines un conseiller spécial, Jack Smith, pour l'aider à prendre cette décision." Jack Smith, lui-même procureur, reprend donc le dossier (certes déjà bien avancé) pour donner un avis le plus éclairé possible au ministre.

Une décision hors-normes pour un président hors-normes

Dans leurs conclusions, prises après avoir analysé une montagne d'éléments (plus de 100.000 pages de documents) et entendu plus d'un millier de témoins, les parlementaires proposent quatre chefs d'inculpation : appel à l'insurrection, complot à l'encontre de l’État, entrave à une procédure officielle et fausses déclarations. Le premier est le plus grave, avec des peines de prison et d'inéligibilité possibles (sur la base du 14e amendement de la Constitution), mais aussi le plus difficile à établir. Merrick Garland peut également choisir des chefs d'inculpation différents : il ne s'agit que de recommandations, même si sur le fond, la commission est désormais certaine que Donald Trump a incité directement à la tentative d'insurrection du 6 janvier 2021.

Dans toute l'histoire des États-Unis, jamais un président américain n'a été inculpé pour crime. Mais Donald Trump n'est pas non plus un ex-président comme les autres : jamais avant lui un président américain n'avait refusé d'accepter le résultat d'une élection.

"Remettre une pièce dans la machine"

Le ministre de la Justice doit donc trouver un équilibre entre deux impératifs, pour Laurence Nardon : "Il faudrait mettre un procès en route pour que les faits ne restent pas impunis, ou en tout cas qu'ils soient examinés. Mais mettre en route un procès contre Trump, c'est aussi remettre une pièce dans la machine médiatique, qui risque de remettre la lumière sur lui au moment où il commence à s'effacer dans les sondages, et à sortir du paysage politique américain."

Merrick Garland fait aussi face à un impératif de temps. Pour Marie-Cécile Naves, directrice de recherches à l'Iris, tout "doit aller vite car une nouvelle Chambre des représentants entre en vigueur en janvier, suite aux élections de mi-mandat, et les Républicains qui reprennent la majorité ont déjà annoncé qu'ils arrêteraient cette commission", explique-t-elle sur franceinfo .

Quelle que soit la décision du ministère, l'aboutissement de cette titanesque commission d'enquête est sans doute un moment-clé dans les rapports houleux entre Donald Trump et les États-Unis. "Ce vote a une valeur pour l'Histoire, pour la vérité, et pour ce que les Américains pourront se dire à l'avenir en se remémorant les faits liés à ce président complètement hors-normes", explique Laurence Nardon. Le principal intéressé, lui, a déjà dénoncé des accusations "bidon" pour l'empêcher de se représenter en 2024.