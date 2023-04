Le "sped-up", un nouveau mode d'écoute qui inquiète les professionnels de la musique

Dans les oreilles de Jacques, 12 ans, les notes de musique s'enchaînent à toute vitesse. Comme beaucoup d'adolescents de son âge, il pratique le "sped-up", c'est-à-dire qu'il écoute ses titres préférés en "version accélérée", explique-t-il. Jacques a découvert cette technique sur TikTok , le réseau social chinois qui héberge de très courtes vidéos. Ce format d'écoute accélérée rencontre un tel succès que certains morceaux sont davantage écoutés accélérés que la chanson originale. Et depuis quelques temps, pour reprendre la main sur leurs titres, les labels produisent eux-mêmes les versions "sped-up".

La "nouvelle vie" des morceaux

Le label Because a par exemple décidé de produire lui-même quelques titres en "sped-up". "L'utilisation de versions accélérées de certains artistes donne une nouvelle vie quasiment au morceau", explique le patron du label, Emmanuel de Buretel. "On a sorti une version sped-up de 'Me gustas tu' et elle est aujourd'hui classée troisième dans les meilleures chansons de Manu Chao."

Les stars s'y sont également mises, comme l'Américaine Demi Lovato qui a republié son tube "Cool for the summer" version sped up sur sa chaîne Youtube.

"Les créateurs sont en danger"

Capter l'attention des utilisateurs qui scrollent sans fin sur TikTok, gagner du temps, donner un rythme plus énergique au morceau... Les intérêts du "sped-up" sont évidents. Mais problème : ces versions accélérées sont souvent modifiées par des personnes qui ne sont ni les auteurs ni les ayants-droit des titres et qui les remettent ensuite sous leur nom via les plateformes d'écoute.

"Aujourd'hui, on a une centaine de versions par semaine" des titres de Manu Chao, explique Emmanuel de Buretel. "Ça ne le dérange pas que les gens le copient, mais malgré tout, toutes ces copies commencent à polluer, à parasiter, car la plupart de ces sped-up sont fait sans accord, sans base juridique", s'inquiète-t-il. "Les créateurs sont en danger."

Il appelle à plus de responsabilité des distributeurs et des plateformes qui hébergent les contenus et il demande une nouvelle législation pour mieux encadrer le phénomène, au moment où ces habitudes d'écoute sont en train de devenir un phénomène incontournable et un problème de plus à gérer pour l'industrie de la musique.