Le stress pendant la grossesse a ensuite un impact sur le sommeil des bébés, selon une étude

Du calme, de l'obscurité, un doudou, des horaires fixes... De nombreuses études ont étudié l'impact de l'environnement du bébé sur la qualité de ses nuits. Ce qui se passe avant la naissance est en revanche moins exploré par les scientifiques. D'où l'intérêt de cette étude menée par des chercheurs de l'Institut des neurosciences d'Amsterdam sur une cohorte de près de 10 000 femmes enceintes.

Dans le cadre de ces travaux, les scientifiques néerlandais ont suivi la qualité de la grossesse et noté les événements générateurs de stress : la survenue d'un décès, les difficultés financières, des problèmes de logement, des difficultés relationnelles dans la famille, etc. Ils se sont ensuite intéressés aux enfants après leur naissance. Leur sommeil a ainsi été scruté à cinq reprises. Leur conclusion : un stress prénatal plus élevé va de pair avec un plus grand nombre de problèmes de sommeil, et ce jusqu'aux six ans de l'enfant.

Terrain génétique

L'étude montre aussi que les gènes hérités augmentent les troubles du sommeil. "II existe des gènes associés à la qualité ou à la durée du sommeil", souligne Brigitte Fauroux, pédiatre à l'hôpital Necker et spécialiste du sommeil. "On voit qu'il y a une interaction entre la génétique, le stress prénatal et l'insomnie ou les troubles du sommeil plus tard", résume-t-elle.

Plus que la durée du sommeil, ce sont les problèmes de réveils nocturnes ou d'endormissement qui apparaissent. Ces troubles sont présents chez un tiers des enfants, comme l'a mis en évidence Sabine Plancoulaine, médecin de santé publique à l'Inserm, via la cohorte Elfe (qui suit dans le temps quelque 18 000 enfants nés en 2011).

"Ce qu'on montre, c'est que les enfants qui ont des réveils nocturnes fréquents, des sommeils courts, des difficultés d'endormissement, ont en général un environnement familial qui fait qu'ils ont des comportements non-optimaux", détaille-t-elle au micro de France Inter. "Par exemple : une présence parentale au coucher, qui fait que l'enfant ne sait pas s'endormir seul. En faisant cela, vous avez 25 fois plus de risques d'avoir des troubles du sommeil." Le rôle de la mère n'exclut donc pas celui de l'autre parent.