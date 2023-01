Le syndrome de l’oiseau au Théâtre du Rond-Point du 18 janvier au 12 février 2023

La comédienne Sara Giraudeau met en scène avec Renaud Meyer un huis clos imaginaire, Le syndrome de l’oiseau au Théâtre du Rond-Point , à la fois duel réaliste et fable fantastique. Face à Patrick d’Assumçao, elle devient cet oiseau privé du monde, aux prises avec sa propre folie, au dernier moment de la séquestration.

Résumé : Ève s’occupe de la maison, petits plats, linge, ménage impeccable. Elle vit là depuis toujours. Des murs, la porte close, une fenêtre grillagée. Franck la retient, Ève ne connaît pas d’autres repères. Son monde et sa vie sont refermés à cet espace.

Extrait :

Ève : Je voudrais en parler. S’il te plaît.

: Je voudrais en parler. S’il te plaît. Franck : Nous venons de le faire (un temps) Oh et puis elle est froide cette bouffe de merde ! Tu n’es même pas foutue de réussir une simple purée. Je te préviens… Ne commence pas. Tu le sais, que si tu commences, c’est moi qui termine ? Hein, tu le sais ? Bon. Tu m’emmerdes, voilà. Tu as tout gâché. Ton repas est raté ; le premier mai est raté, et je t’avais préparé une surprise, qui est également ratée à présent. (Il lui jette le sac avec le dernier objet qu’il contenait) Tiens, démerde-toi.

le-syndrome-de-l-oiseau_giovannicittadinicesi - Giovanni Cittadini Cesi

« Comment garder la raison dans un monde où vous êtes devenu votre seul repère ? Comment survivre dans un monde où chaque mot peut tuer, où le passé n’existe pas, où l’avenir n’existe plus, où la folie est devenue l’ultime refuge ? » s’interroge Pierre Tré-Hardy.

Dépassant le fait divers, l’auteur nous guide au cœur d’une folie faussement ordinaire, dans le quotidien presque banal d’un couple avec enfant dont les préoccupations matérielles et les grandes espérances ressemblent aux nôtres. Ils pourraient habiter la maison d’en face, être nos voisins de palier, voire des membres de notre famille... Si ce n’étaient certains dérapages étranges et une différence essentielle : l’absence de liberté de la jeune femme.

Le Syndrome de l’oiseau évoque l’histoire de Natascha Kampusch, qui stupéfia le monde en 2006, mais aussi celle d’autres jeunes femmes, comme à Cleveland en 2013, ou à Gizzeria en 2018… et d’autres encore, se faisant la répétition d’une tragédie contemporaine, qui s’inscrit dans l’actualité des « violences faites aux femmes ».

le-syndrome-de-l-oiseau - Giovanni Cittadini Cesi

Ces tragédies à hauteur d’hommes et de femmes, expériences ultimes où la violence croit convoquer l’amour, révèlent la puissance et la beauté de l’instinct de survie. C’est ce qui rend complexe et périlleux le désir de les porter sur une scène de théâtre. À proposer un spectacle trop réaliste, on en deviendrait sordide. Et à chercher trop de poésie, on en esquiverait la puissance du sujet… Un équilibre délicat que cette pièce propose.

