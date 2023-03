Le télétravail risque de creuser les inégalités femmes/hommes, s'inquiète le HCE

Trois ans après le début de la pandémie de Covid, le Haut Conseil à l'Egalité dresse un bilan des pratiques du télétravail à l'aune du genre et alerte : "le télétravail ne doit pas creuser les inégalités femmes/hommes". Dans un rapport publié lundi 27 février , le HCE compile les données disponibles et rappelle que durant le premier confinement, les femmes avait "1*,5 fois plus de risques d'être fréquemment interrompues dans leur travail*" que les hommes (enquête BCG-IPSOS 2021). Aujourd'hui, elles sont moins nombreuses que les hommes à avoir repris à plein temps en présidentiel, ce qui présente plusieurs risques : une "réduction des opportunités de carrière", un maintien des "différences de salaire" et surtout une "surexposition aux violences domestiques".

Les femmes, moins bien installées en télétravail

Le télétravail est entré dans le code du travail en 2012, et s'est largement généralisé durant la pandémie de Covid. Lors du premier confinement, les femmes déclaraient bénéficier moins souvent d'une pièce dédiée au travail que les hommes (25% contre 39%), selon une étude de l'INED (Institut national d'études démographiques). De même, elles étaient plus souvent "privées d'un matériel et d'un équipement adéquat" (52% contre 42%), selon une enquête Ugict-CGT, citée dans le rapport.

Surtout, elles étaient plus souvent interrompues dans leur travail que les hommes, notamment car elles avaient plus souvent un ou plusieurs enfants à charge (48% contre 37% des hommes). Selon l'enquête BCG-Ipsos, elles avaient ainsi 1,5 fois plus de risques d'être fréquemment interrompues que leurs collègues hommes.

Le télétravail n'a par ailleurs pas effacé la répartition inégalitaire des tâches ménagères, même s'il a "permis une augmentation de la prise en charge des activités parentales et domestiques par les pères", estime le HCE. Ainsi, durant le premier confinement, plus d'un tiers des femmes qui télétravaillaient six heures ou plus consacraint au moins deux heures aux tâches domestiques, contre un homme sur cinq en moyenne. Le télétravail a donc plutôt eu tendance à renforcer la double journée de travail des femmes. En effet, celles en télétravail ont vu leur temps de loisirs se réduire par rapport à celles restées en présentiel, alors que le constat est inverse chez les hommes : le temps de loisirs de ceux en télétravail a augmenté par rapport à ceux en présentiel.

Elles sont toutefois plus nombreuses à y avoir recours

Or, selon l'économiste Rachel Silvera citée dans le rapport, "les femmes sont davantage concernées par ce mode hybride, tant que les hommes sont plus nombreux à avoir repris à plein temps en présence". Selon la sociologue Gabrielle Schütz, les femmes sont en effet "plus demandeuses de télétravail que les hommes", pour plusieurs raisons, "d'ordre structurel". Elles ont "moins de marge de manoeuvre dans la sphère familiale" (plus de tâches ménagères à faire) et "moins de marge de manoeuvre dans la sphère professionnelle" (leurs emplois, moins hauts placés, sont moins flexibles en présentiel).

Des risques d'accroissement des violences et des inégalités de carrière

Cette tendance plus forte au télétravail chez les femmes présente des "risques" en termes d"évolution de carrière", selon le HCE. Le premier est la déconnexion avec les réseaux professionnels : durant la crise sanitaire, les femmes avaient été 13% de moins que les hommes à entretenir leur réseau professionnel. En télétravail, la productivité a également plus de chances d'être "invisibilisée", d'autant, insiste le HCE, que "la représentation du télétravail des femmes et en particulier des mères est perçue plus négativement que celui des hommes".

A long terme, le Haut Conseil à l'Egalité craint que les femmes soient "réassignées à domicile" et que le télétravail soit perçu comme "un mode de garde", comme cela a été le cas durant la pandémie. L'institution craint par ailleurs que cela renforce les inégalités de salaire déjà présentes au sein du couple (de 42% en défaveur des femmes en moyenne) sur le même modèle que les "temps partiels" : "la personne du couple qui dispose du salaire le plus faible est plus susceptible de choisir [le télétravail] pour favoriser l'articulation des temps de vie."

Le Haut Conseil à l'Egalité identifie enfin un accroissement des risques de violences sexistes et sexuelles, et notamment de violences conjugales. "Le risque est que le télétravail assigne les salariées victimes de violence domestique à domicile, avec leur agresseur" et parfois, au choix de l'agresseur. Cela diminue par ailleurs, "les opportunités de détection des violences par l’employeur et les autres salariés".

Le HCE émet des recommendations

Pour tenter de contrôler l'impact du télétravail sur les inégalités femmes-hommes, le HCE préconise tout d'abord la mise en place d'un "outil statistique national" pour produire des données genrées sur ce sujet. L'institution estime ensuite nécessaire de renforcer le prévention des violences sexistes et sexuelles en télétravail, et donc des violences domestiues. Elle invite à renforcer les politiques publiques d'accueil dans la petite enfance et à développer des "tiers-lieux" pour travailler (hors de la maison et de l'entreprise). La mise en place du télétravail doit être "soucieuse" de l'égalité entre les femmes et les hommes, insiste l'institution.