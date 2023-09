Le tourisme d'entreprise séduit de plus en plus de visiteurs et d'industriels

Les chiffres sont en pleine explosion. Selon l'association Entreprise et Découverte, 3 500 entreprises ont accueilli 20 millions de visiteurs en 2022, soit 40% de visiteurs en plus en trois ans. Les touristes sont de plus en plus nombreux à se tourner vers les entreprises, dans ce que l'on appelle maintenant le tourisme du "savoir-faire", et en particulier vers l'industrie. "Cela date d'il y a quelques années", confirme Cécile Pierre, déléguée générale d'Entreprise et Découverte. "C'est un phénomène récent, et on note que davantage de grandes entreprises se lancent dans l'organisation de visites", note-t-elle.

Les grands industriels misent sur le tourisme

Jusqu'à présent, selon Cécile Pierre, les visites d'entreprise restaient quasi exclusivement l'apanage des PME et des TPE, qui comptaient sur cette ressource pour doper leurs ventes grâce à la billetterie ou les ventes directes en magasins d'usine. Pour certaines, c'est une manne financière colossale, représentant jusqu'à 80% de leur chiffre d'affaires. Mais depuis 2019, elle observe que de plus en plus de très grandes entreprises s'y mettent. "Cela va aller crescendo", prédit-elle, "car les entreprises aujourd'hui ne sont pas dans des objectifs uniques de production mais aussi dans un objectif de développement durable, avec les engagements RSE. Elles doivent communiquer sur ce qu'elles font, et se servent donc de ces outils de contact direct avec le public."

Quoi de mieux que de faire venir le public directement en usine pour toucher les consommateurs ? "Cette communication in situ, c'est effectivement une communication à moindre frais, d'autant que les visiteurs paient souvent un ticket d'entrée", relève la déléguée générale d'Entreprise et Découverte, qui accompagne ces 3 500 entreprises françaises dans leur ouverture au public.

C'est une des raisons qui a poussé le groupe Stellantis à s'ouvrir au public. "On fait partie du patrimoine", argue Nathalie Bertran, directrice de la communication de l'usine installée à Chartres-de-Bretagne, au sud de Rennes. "Ces dernières années, nos usines se sont compactées, se sont transformées, et nous avons à cœur de montrer notre savoir-faire, non plus par des visites simples d'usine, mais en prenant le temps de rencontrer les visiteurs, qui méconnaissent souvent le monde de l'industrie", explique-t-elle.

De plus en plus de visites chaque été

Si c'est une tendance de fond, elle prend de l'ampleur chaque année. Ainsi, selon les premières remontées compilées par Entreprise et Découverte, "dans tout l'ouest et le nord de la France, les visites d'entreprises ont très bien marché et les entreprises qu'on a interrogées nous disent toutes qu'elles sont à +10%, +20% [de fréquentation] par rapport à l'année dernière", avance Cécile Pierre.

Un succès que confirme Pierre Sabouraud, directeur de l'office de tourisme de Saint-Nazaire, où les Chantiers de l'Atlantique attirent plus de 46.000 personnes par an. "On a fait +25% pour les Chantiers de l'Atlantique, +15% pour Airbus, et plus de 1.500 personnes ont participé à une dizaine de croisières pour visiter le parc éolien en mer", confirme-t-il.

Visite du simulateur de conduite, reproduction de la salle des commandes à la centrale nucléaire EDF de Cattenom en Moselle, lors d'une journée portes ouvertes, le 16 juin 2019. © Radio France - Vianney Smiarowski

Si la météo capricieuse a pu favoriser ces visites, Cécile Pierre relève que "les Français se sont habitués à aller voir des usines", et que le public étranger, davantage habitué aux musées d'usine, se montre particulièrement friand de visites pour voir au plus près l'appareil de production. "On pourrait croire qu'ils s'en tiennent à l'artisanat et à la gastronomie, mais les étrangers se montrent très intéressés par le secteur industriel. Quand on leur propose Airbus, Renault ou des fonderies, ils en sont très friands."