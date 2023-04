Le très cher entretien des yachts de luxe russes saisis suite à la guerre en Ukraine

Au printemps dernier, avec l’invasion de l’Ukraine, les pays occidentaux se précipitaient pour saisir les avoirs d’oligarques russes soutenant Vladimir Poutine . Parmi ces saisies, il y avait notamment de luxueux yachts . Certains sont encore à quai en France, aux Caraïbes ou encore en Turquie. Le souci, c’est que ces bateaux doivent être entretenus pour ne pas perdre leur valeur. Un maintien en service qui coûte très cher aux contribuables des pays qui les ont saisis.

Le plus grand voilier du monde, ce gouffre financier

Le cas le plus emblématique est celui du Yacht "A". C’est le plus grand voilier du monde dont le propriétaire supposé est Andrey Melnitchenko, un milliardaire russe visé par des sanctions européennes car considéré comme étant un proche de Vladimir Poutine. Son bateau, saisi par la Guardia di Finanza (La Douane italienne), est vissé depuis un an au Quai du port de Trieste. Il a coûté plus de 7 millions d’euros aux contribuables italiens.

Publicité

La République dominicaine aussi se débat avec un de ces navires dont elle doit débourser 10% de la valeur totale, chaque année, pour assurer son entretien. 10% c’est la moyenne estimée par les spécialistes du secteur des dépenses que génèrent ces bâtiments. Cela vaut pour un bateau de luxe considéré comme "classique", sans extravagance.

Certains yachts ont des options très coûteuses

Mais Alex Finley, ancienne de la CIA, spécialiste de l’influence russe reconvertie en traceuse de yachts, constate que les milliardaires russes sont amateurs de certains gadgets. Elle observe que ces bateaux peuvent avoir des options très coûteuses : "Certains ont des radars anti-missiles, d’autres ont leurs propres sous-marins ou des héliports rétractables", détaille cette experte. "Toute cette technologie demande de la maintenance. Il ne s’agit pas forcément de faire en sorte que tout cela marche parfaitement, mais il faut au moins que ces appareils ne présentent aucun danger pour le personnel du port ou pour l’équipage."

Des équipages qui sont en quelque sorte prisonniers de ces yachts de luxe. C’est le cas des marins de l’"Amore Vero". Un palace de 86 mètres de long, amarré au port de La Ciotat, près de Marseille, dont l’entretien reste assuré par l’une des sociétés écrans propriétaire. La France a pu identifier un créancier qui, pour l’instant, semble payer les factures rubis sur l’ongle. "Nous savons aussi que certains pays ont autorisé le dégel d’avoirs, pourtant placés sous sanctions, spécialement pour payer l’entretien de ces bateaux", précise Alex Finley.

Espoir de revente pour aider l’Ukraine

Les autorités italiennes ont, elles, plus de difficultés avec le Yacht "A". Dans son cas, tout semble fait pour brouiller les pistes. Le bateau a changé de pavillon juste avant d’être mis sous séquestre. Immatriculé à l’Île de Man avant le déclenchement de la guerre en Ukraine, il est désormais sous le drapeau de la Sierra Leone. Et le temps joue pour les propriétaires. La procédure locale prévoit que, le jour où ce genre de navire est restitué à son propriétaire légitime, ce dernier ne pourra en reprendre possession qu'après avoir remboursé les frais d'entretien engagés par l'Italie. Plus cela traîne, plus cela coûte cher. Avec le risque de voir un jour Andrey Melnitchenko refuser de payer un montant dépassant largement la valeur du "A".

Ces procédures peuvent durer encore des années, le temps pour la justice de détricoter les montages financiers et ainsi remonter jusqu’au véritable propriétaire. C’est tout l’intérêt du maintien en état de ces yachts. "Ils pourront éventuellement être revendus un jour et la somme sera alors utilisée pour aider l’Ukraine", espère Alex Finley. "Mais cela ne sera possible que lorsque nous serons certains de savoir à qui ils appartiennent. C’est très frustrant, mais c’est bien de savoir que les gouvernements ne peuvent pas se contenter de saisir un bateau" pour le revendre immédiatement.