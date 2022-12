"Le virus revient vite, c’est très addictif le Lego" : ces adultes inconditionnels de la brique en plastique

C'est une caverne d'Ali Baba, avec des caisses remplies de briques plastiques, des boîtes de Lego entassés, et sur les tables, des châteaux, des bateaux pirates ou encore des vaisseaux Star Wars. Cette grande salle municipale est le quartier général de l’association Puissance Brick, fondée à Montereau-Fault-Yonne il y a dix ans. Cette commune rurale compte 20.000 habitants. À la tête de l’association, Jean-Marie Albouy, 51 ans. Il est tombé dans le Lego tout petit : "J’avais acheté une petite voiture avec un personnage qui avait un chapeau. Et je l’appelais J.R., car c’était le début de Dallas. C’était un peu mon personnage emblématique."

Jean-Marie Albouy, dans les locaux de l'association Puissance Brick à Montereau-Fault-Yonne. © Radio France - Victor Vasseur

Le Lego pour oublier ses soucis

Dans cette longue salle au mur blanc tapissé de poster Lego, Jean-Marie a entreposé ses caisses pleines. Certaines briques datent de son enfance. "Ce qui est fascinant", estime-t-il, "c’est qu’il n’y a aucune limite, mise à part sa propre imagination." Ces inconditionnels sont appelés des AFOL, pour Adult Fan Of Lego. "Je pense que c’est une vraie échappatoire pour un adulte", affirme Jean-Marie. "Quand on est en face de ses Lego, on ne pense plus qu’à la construction. Ça permet de libérer sa créativité et toutes les contraintes de la vie quotidienne". Il l’assure, "si vous avez beaucoup de soucis, il faut ouvrir une boîte de Lego et au bout de cinq minutes, vous allez tout oublier", dit-il en souriant, "car vous êtes concentré seulement sur la construction que vous êtes en train de faire".

Dans les locaux de l'association Puissance Brick à Montereau-Fault-Yonne. © Radio France - Victor Vasseur

Une histoire de famille

Au début, il n'y avait pas grand-monde pour croire en cette association. Le Lego était encore vu comme un jouet uniquement pour enfant. Pourtant, aujourd’hui, 20% des consommateurs de briques sont des adultes, selon la directrice marketing France de Lego, interrogé par le HuffPost . Depuis, l’association montée par Jean-Marie, également président de la communauté de communes du Pays de Montereau, a bien grandi. Elle compte une quarantaine d’adultes, et une centaine d’enfants.

Pendant les vacances scolaires, des ateliers sont organisés. Deux heures durant, une vingtaine d'enfants imaginent et construisent, parfois avec leurs parents. Ils ont à disposition des milliers de briques étalés sur des tables. Mathilde marche dans les allées, et conseille des enfants. Cette professeure des écoles de 37 ans est mère de trois enfants. Elle a replongé dans le Lego avec l’association : "Quand mon aîné avait quatre ans, on est venu voir une expo de Puissance Brick. J’avais très envie de rejouer, je n’osais pas trop franchir le pas, car je me disais que c’était pour les enfants. Finalement, le fait de venir avec ma fille, j’ai ressauté dedans." Mathilde a récupéré ses Lego d’enfant dans son grenier, conservés par sa mère.

Mathilde, dans les locaux de l'association Puissance Brick à Montereau-Fault-Yonne. © Radio France - Victor Vasseur

Des prix qui flambent

Aujourd’hui, il est de plus en plus difficile de trouver des Lego dans une brocante, constate le président de Puissance Brick : "On se transmet le Lego, je vois rarement des gens qui les jette, on les conserve car on pense qu’il peut servir à la génération suivante." Le Lego resserre les liens dans une famille, on y joue en famille, où on s’aide. Comme pour Romuald, 45 ans qui a emmené son fils ici il y a quelques années : "Le virus revient vite, c’est très addictif le Lego." Lui aussi a repris les constructions, "mais ça peut vite devenir très contraignant, car il faut trouver de la place, et cela peut aussi revenir très cher".

Dans les locaux de l'association Puissance Brick à Montereau-Fault-Yonne. © Radio France - Victor Vasseur

Comme de nombreux jouets, les prix des briques de l’entreprise ont flambé . Car les Lego ont toujours la cote et se vendent comme jamais . Lors des expositions, la foule se presse pour venir voir les constructions. Lors de la dernière convention à Montereau-Foult-Yonne en novembre, plus de 4.000 visiteurs sont venus en deux jours. C’était plein à craquer. Cette manifestation est devenue l’une des plus importantes de la ville. "Dans certaines familles, l’enfant est le prétexte à venir en exposition", observe Romuald. Quand les enfants regardent rapidement puis partent vers une autre maquette, "les parents restent scotchés sur les constructions". De nouveaux AFOL naissent.