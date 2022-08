Le Visiteur du futur : de la websérie aux 45 millions de vues au long-métrage événement

Dans l'émission "Un Monde nouveau", présenté par Sonia Chironi, le créateur François Descraques est revenu sur son parcours, qui l'a mené d'une des premières webséries à succès française à un film de science-fiction, teinté d'écologie. Cet entretien a été aussi l'occasion de parler de ses diverses activités, sur différentes plateformes, et de la genèse de ses projets.

À réécouter : Najat Vallaud-Belkacem et François Descraques Écouter plus tard écouter 48 min

Qui est François Descraques, à l'origine d'une fiction de SF à succès ?

François Descraques, créateur multi-casquettes (podcasts, bandes dessinées, etc.), est un des pionniers des vidéos de fiction à succès sur le Web. Il s'est fait connaître grâce à la série Le Visiteur du futur, composée de quatre saisons. L'histoire rocambolesque est située en 2550 dans un monde post-apocalyptique baigné de pluies acides et de zombies.

Publicité

Dès 2009, le créateur parvient à montrer qu'il est possible de réaliser une websérie de qualité avec des amis, sans budget. La troupe, non-professionnelle, réalise à l'époque les épisodes des deux premières saisons avec peu de moyens, le week-end. Les deux dernières saisons ont été les premières réalisations Web à être produites par une chaîne de télévision, France Télévisions.

Le réalisateur revient sur cette période au micro de Sonia Chironi : "C'était une époque où il n'y avait pas tant que ça de fictions sur Internet. Il n'y avait pas encore l'algorithme de recommandation de YouTube. Il y avait des humains qui regardaient les vidéos pour les mettre en avant sur Dailymotion. C'était vraiment la préhistoire et on a commencé là-dessus à expérimenter. C'était une façon un peu pour nous de s'amuser, d'essayer de se faire connaître et on ne pensait pas que ça allait prendre une telle ampleur."

En quelques années, la série est devenue un phénomène, cumulant 45 millions de vues.

De la websérie qui cartonne au film attendu

Le premier long-métrage de François Descraques, adaptation de la websérie phénomène Le Visiteur du futur, sort le 7 septembre au cinéma. Il est forcément très attendu par les nombreux fans, puisque le film reprend la thématique du voyage dans le temps, sur un ton toujours décalé et humoristique, et joue avec les codes de la science-fiction. C'est néanmoins un film autonome, qui peut être vu sans que la série n'ait été regardée au préalable.

Dans le film comme dans la série, il y a une multitude de thématiques en lien avec les enjeux écologiques d'aujourd'hui. Il s'agit toujours d'interroger la responsabilité humaine face à la catastrophe environnementale.

Dans un futur complètement dévasté, l'Apocalypse menace la Terre, le dernier espoir repose sur un homme capable de voyager dans le temps. Sa mission est de retourner dans le passé et de changer le cours des événements.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

François Decraques revient quant à lui sur son parcours, grâce à un petit voyage dans le temps. Cela ne s'est pas fait en un jour, et il a fallu du temps et de nombreuses étapes, pour que le film puisse exister. Il explique : "il faut prendre treize ans de sa vie. Déjà, il faut faire ça par étapes. Il ne faut pas les griller. Au début, on était vraiment trois personnes à faire la série. Je prenais le son moi-même avec les caméras."

En tant que créateur, il explique les différences qui existent entre les formats courts sur le Web et le cinéma. L'important est de garder une marge de manœuvre et de la créativité, comme il l'explique : "le plus dur dans le cinéma, c'est de rester créatif. Le scénario du film était écrit il y a cinq ans par exemple. Donc garder de la fraîcheur, garder la spontanéité, c'est très dur au cinéma. Mais on y est arrivé avec ce film quand même, c'est-à-dire que sur le tournage, on arrivait quand même à ne pas être trop contraint, par la technique, à pouvoir un peu improviser, à pouvoir trouver de nouvelles idées. C'est juste que pour en arriver là, ça demande tellement de temps et tellement de moyens que ça peut être un peu plombant."

Rendez-vous dans les salles obscures le 7 septembre en France, pour voir Le Visiteur du Futur*, de François Descraques.*