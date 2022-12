Le youtubeur Norman Thavaud en garde à vue pour viol et corruption de mineurs

Norman Thavaud, humoriste et vidéaste aux 12 millions d'abonnés sur YouTube, a été placé en garde à vue lundi à la brigade de protections des mineurs de la police judiciaire de Paris, a appris franceinfo, confirmant une information de "Libération". Il est entendu dans le cadre d'une enquête pour viol et corruption de mineurs. La procédure, ouverte en janvier 2022, compte six plaignantes. Selon "Libération", cinq d'entre elles l'accusent de viol, deux étaient mineures au moment des faits.

Visé par #BalanceTonYoutubeur

La carrière de Norman Thavaud, 35 ans, a commencé en 2011 grâce à une vidéo sur le ping-pong, postée sur son compte YouTube "Norman Fait des Vidéos". Ses vidéos humoristiques racontant son quotidien ont été vues plus de 2,7 milliards de fois, selon un décompte officiel. Mais en 2018, il a fait les frais du mouvement #BalanceTonYoutubeur, popularisé par Squeezie, autre star de YouTube. Plusieurs internautes avaient alors accusé le youtubeur de comportements inappropriés.

Il y a deux ans, une Canadienne, Maggie Desmarais, accusait Norman Thavaud de l'avoir manipulée pour obtenir des photos et vidéos à caractère sexuel. En avril 2021, dans un article sur le site Urbania, elle annonçait avoir porté plainte contre le youtubeur au Canada. Cette femme expliquait avoir discuté avec lui pendant près de neuf mois, en 2017-2018, quand elle avait 16 ans et lui 30 ans. Elle assure avoir reçu des messages d'autres femmes après son témoignage.

En réaction à cette garde à vue, le groupe spécialisé dans les médias et contenus en ligne Webedia lundi annonce sur Twitter "la mise en suspens de sa collaboration" avec Norman Thavaud. Il était devenu en 2015 un leader français de Youtube en rachetant Mixicom, un MCN (réseau de chaînes web) qui réunit de célèbres humoristes du net, dont Cyprien et Squeezie qui partagent avec lui le podium des producteurs de vidéos les plus suivis en France.