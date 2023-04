Légende du jazz, le pianiste Ahmad Jamal est décédé à l'âge de 92 ans

Il a inspiré les plus grands. Ahmad Jamal, célèbre pianiste de jazz, compositeur et chef d'orchestre américain, est décédé à l'âge de 92 ans, ont appris plusieurs médias dont nos confrères de France Musique . La veuve de l'artiste, Laura Hess-Hey, a confirmé son décès, a notamment rapporté le Washington Post. Sa fille Sumayah Jamal a déclaré au New York Times qu'il souffrait d'un cancer de la prostate. Ahmad Jamal a influencé le travail de célèbres musiciens tels que le trompettiste Miles Davis et le pianiste McCoy Tyner. Son style est décrit comme fondé sur la surprise, les ruptures, l'utilisation des silences, aux accents romantiques, avec un phrasé à la fois dynamique et léger.

"Ahmad Jamal at the Pershing : But Not for Me" : l'album du succès

Né le 2 juillet 1930 à Pittsburgh, Ahmad Jamal, né Frederick Russell Jones, se révèle être un pianiste précoce. En effet, dès l’âge de 3 ans, il est capable de reproduire des mélodies entendues sur le piano familial. Bénéficiant d'une formation classique, il a étudié plusieurs compositeurs français, vouant ainsi une immense admiration à Maurice Ravel et Claude Debussy. Sa carrière de musicien démarre très tôt puisqu’il s’inscrit au syndicat des musiciens (American Federation of Musicians) à 14 ans et part en tournée à 17 ans aux Etats-Unis. Il ne reviendra que très peu finalement malgré un attachement certain. Sa carrière démarre rapidement : orchestres, big bands, quartet (The Four Strings rebaptisée ensuite The three strings), Ahmad Jamal enregistre son premier 78 tours en 1951.

A 23 ans, le pianiste enregistre ses premiers succès avec Israël Crosby et Vernel Fournier et donnera un concert qui fera date en 1958 au Pershing, club de jazz de Chicago. Le disque qui suivra, sera un énorme succès vendu à plus d’un million d’exemplaires : Ahmad Jamal Trio at the Pershing : But Not For Me. Il est resté plus de 100 semaines au palmarès du Billboard, le classement américain des titres les plus populaires. Selon le New York Times, il est devenu l'un des disques instrumentaux les plus vendus de l'époque. Après une tournée en Afrique, Ahmad Jamal monte un club à Chicago, l'Alhambra, puis s'installe à New York, fait une pause dans sa carrière de pianiste en 1962, pour deux ans, avant de créer son propre label, 20th Century et de reprendre ses tournées en 1970. Il donne d'ailleurs un concert mémorable à la Maison de la radio le 25 juin 1971 qu'on peut réécouter sur France Musique.

En 1994, il enregistre un album démontrant son jeu pianistique : Ahmad Jamal at home. Seul au piano, ce disque rassemble un condensé de son style en tant que pianiste. Il poursuit ensuite ses concerts avec un trio où l'on retrouve souvent le bassiste James Cammack et différents batteurs, presque toujours originaires de New Orleans, notamment Idris Muhammad. Il enregistre son dernier album “Ballades”, le premier en piano solo, en 2019 à l'âge de 89 ans.

Un Grammy Award pour l'ensemble de sa carrière

Ahmad Jamal a reçu de multiples récompenses au cours de ses sept décennies de carrière. Il a notamment été fait chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres de France en 2007 et avait obtenu un Grammy Award pour l'ensemble de sa carrière en 2017. Le New Yorker, dans un article publié l'an dernier à l'occasion de la sortie de plusieurs enregistrements inédits, a déclaré que, dans les années 1950, "son concept musical était l'une des grandes innovations de l'époque, même si son originalité dépouillée et audacieuse a échappé à de nombreux auditeurs". Dans une interview accordée au Times fin 2022, Ahmad Jamal a déclaré : "J'évolue toujours, chaque fois que je m'assois au piano (...) J'ai toujours des idées nouvelles", a-t-il ajouté.