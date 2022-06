Législatives : 18,99% de participation à midi, en très légère hausse par rapport au premier tour

C'est l'un des enjeux de ce second tour. Les électeurs se seront-ils mobilisés, à l'issue de ce dimanche de vote, pour faire barrage à la Nupes ou envoyer un signal au gouvernement ? Ce 19 juin, la participation pour les élections législatives s'élevait à 18,99% à midi, soit légèrement supérieure au premier tour (18,43%). Les électeurs se sont principalement mobilisés dans le Lot, la Corrèze ou la Dordogne. La participation est bien plus faible à Paris (10,81%) et dans les départements du Val-d'Oise et de la Seine-Saint-Denis (8,80%).

Au premier tour, dimanche dernier, 52% des électeurs n'étaient pas allés voter. En 2017, à l'issue du scrutin, 51,29% des électeurs s'étaient abstenus, contre 42,78% cinq ans plus tôt. Depuis vingt ans, l'abstention n'a cessé de gagner du terrain, lors des législatives.