Législatives 2022 : la Nupes et Ensemble! au coude à coude

Quelle couleur dominera à l'Assemblée nationale pour le second quinquennat d'Emmanuel Macron ? À l'issue du premier tour des élections législatives, ce dimanche, la Nupes et Ensemble! sont au coude à coude : l'alliance de la gauche obtient 25,6% des voix au niveau national, 25,2% pour Ensemble! (LREM-MoDem-Horizons), selon les estimations de l'institut Ipsos/Sopra Steria pour Radio France, France Télévisions, France24 et LCP Assemblée nationale. Le Rassemblement national arrive troisième avec 18% des suffrages. L'union LR/UDI/DVD obtient 14% .

Selon les projections, Ensemble! pourrait obtenir 255 à 295 sièges de députés, la majorité absolue absolue étant à 289 sièges. La Nupes serait la seconde force dans l'hémicycle, avec 150 à 190 sièges. La droite est créditée de 50 à 80 sièges, le RN de 20 à 45 sièges. "Il n'y aura donc pas de cohabitation, la Nupes n'aura pas la majorité", analyse Thomas Legrand, éditorialiste politique de France Inter.

Jean-Luc Mélenchon parle d'une "défaite" pour Emmanuel Macron

"Le parti présidentiel est battu et défait", a réagi Jean-Luc Mélenchon, chef de file de la Nupes. "La nouvelle alliance populaire sera présente dans plus de 500 circonscriptions au second tour". Il a appelé à "déferler" dans les bureaux de vote dimanche prochain "pour rejeter définitivement les projets funestes de M. Macron".

Pour la Première ministre Élisabeth Borne, Ensemble! est "la seule force politique en mesure d’atteindre la majorité à l’Assemblée Nationale". Elle a noté que "plus d’un Français sur deux ne s’est pas rendu aux urnes, et cela, personne ne peut s’y résoudre. Notre premier devoir collectif, c’est de faire reculer l’abstention". Élisabeth Borne invite "toutes celles et ceux qui se sont abstenus" à "croire en la force de leur vote, et faire entendre leur voix dimanche prochain".

Marine Le Pen s'est félicitée du résultat du Rassemblement National, ex-Front national, "en progression de plus de 7 points malgré la forte abstention". Elle juge "possible d'envoyer un groupe très important" d'élus RN à l'Assemblée. Elle appelle les électeurs de sa circonscription à “confirmer” son bon score lors du second tour des législatives. En revanche, elle les invite à “ne pas choisir” en cas de duel entre Ensemble et la Nupes. “Il est important de ne pas laisser Emmanuel Macron disposer d’une majorité dont il abusera”, a-t-elle conclu.

Borne en tête dans le Calvados, Blanquer et Zemmour éliminés

Dans les détail des résultats, circonscription par circonscription, du côté des membres du gouvernement : la Première ministre Élisabeth Borne est en tête dans la 6e circonscription du Calvados. Le ministre du Travail Olivier Dussopt décroche lui aussi un ticket pour le second tour dans la 2e circonscription de l'Ardèche. Le ministre des Solidarités Damien Abad, ancien chef de file des députés LR passé sous la bannière Ensemble!, est en première position dans la 5e circonscription de l'Ain.

Amélie de Montchalin , ministre de la Transition écologique arrive deuxième dans la 6ème circonscription de l’Essonne, derrière la Nupes. Clément Beaune, ministre délégué à l'Europe, est devancé par Caroline Mecary (Nupes) dans la 7 circonscription de Paris.

Marine Le Pen se qualifie pour le second tour dans la 11e circonscription du Pas-de-Calais, où elle affrontera la Nupes dimanche prochain. L'ancien ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, est éliminé dans la 4e circonscription du Loiret . Le communiste Fabien Roussel est en première place dans la 20e circonscription du Nord. Éric Zemmour est éliminé dans 4e circonscription du Var, de même que Stanislas Rigault, star montante de Reconquête!, dans la 2e du Vaucluse.

À gauche, le socialiste Olivier Faure est en tête dans la 11e circonscription de Seine-et Marne, avec 46,9% des voix, avec 24 points d'avance sur la candidate Ensemble! Charlyne Péculier.

Abstention record

Quant à l'abstention, elle devrait atteindre 52,3%, un niveau record pour un premier tour, d'après les projections de l'institut Ipsos/Sopra Steria. Elle était de 51,29% il y a cinq ans.

Le second tour aura lieu dimanche prochain, le 19 juin.