Législatives 2022 : pas de majorité absolue pour Emmanuel Macron, percée historique pour le RN

Pour son second quinquennat, Emmanuel Macron n'aura pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale. À l'issue du second tour des élections législatives, Ensemble! obtiendrait 224 sièges dans l'hémicycle, selon les projections de l'institut Ipsos/Sopra Steria pour Radio France, France Télévisions, France24 et LCP Assemblée nationale. Selon les mêmes estimations, la Nupes arrive en deuxième position avec 149 députés. Le Rassemblement national réalise une percée historique, avec 89 sièges**. Avec 78 députés, l'alliance LR/UDI/DVD** aura un rôle d'arbitre.

"C'est une première pour un président sous la Ve République", a souligné Yael Goosz, chef du service politique de France Inter. "Certes Emmanuel Macron a été réélu, mais se retrouve sept semaines après sans majorité absolue."

"Tsunami" pour le RN

Au boulodrome d'Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais), fief de Marine Le Pen, une explosion de joie a retenti à l'annonce des résultats, rapporte la journaliste de France Inter sur place. Le RN réalise en effet un score supérieur à celui que lui prédisait les sondages, et est assuré d'avoir un groupe. Jordan Bardella, président du parti d'extrême droite, a salué un " tsunami ". " On multiplie par 13, 14, le nombre de nos députés ", s'est félicité sur France Inter le porte-parole du RN Philippe Ballard. " Ca prouve aussi l'enracinement du parti partout, nous maillons complètement le territoire national."

À la tribune, Marine Le Pen a affiché un visage triomphant. "Le peuple a décidé d'envoyer un très puissant groupe parlementaire RN à l'Assemblée, le plus nombreux de l'histoire de notre famille politique", s'est-elle réjouie, acclamée par la foule. Avant de promettre : "Nous incarnerons une opposition ferme, sans connivence, mais responsable, respectueuse des institutions."

"Nous avons réussi", lance Jean-Luc Mélenchon

De son côté, le chef de file de la Nupes Jean-Luc Mélenchon a évoqué un résultat "absolument inouï". "C'est une déroute du parti présidentiel, l'échec moral de la macronie. Nous avons réussi", a-t-il lancé. "Je veux vous dire que toutes les possibilités sont dans vos mains. Quant à moi, je change de poste de combat, mais je resterai dans les premiers de vos rangs si vous le voulez bien."

" Ce n'est pas la victoire franche pour la majorité présidentielle que nous espérions ", a réagi sur France Inter Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique. " Ce n'est pas non plus une victoire pour la Nupes, en réalité ce soir nous assistons à une poussée de l'extrême droite en France. "

Borne élue, Castaner et Ferrand battus

Dans le détail des résultats, la Première ministre Élisabeth Borne est élue (52%) dans la 6e circonscription du Calvados. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé sa victoire (57%) dans la 10e circonscription du Nord. Le ministre des Solidarités Damien Abad est également largement réélu (57%) dans la 5e circonscription de l'Ain.

Président sortant du groupe LREM, Christophe Castaner est battu dans la 2e circonscription des Alpes-de-Haute-Provence. Il a finalement renoncé a prendre la parole devant l'hôtel de ville de Manosque. Le président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand a "pris acte" de sa défaite dans la 6e circonscription du Finistère.

Du côté des LR, Éric Ciotti a annoncé sa réélection.

54% d'abstention

Pour ce scrutin encore, plus d'un électeur sur deux n'est pas allé voter. L'abstention atteint 54%, selon les estimations d'Ipsos, en hausse d'un point par rapport au premier tour. Elle reste toutefois inférieure à celle du second tour de 2021 (57,36%).