Législatives 2022 : qui va le plus se déplacer aux urnes par âge, genre, CSP, famille politique...

J-4 avant le premier tour des législatives, après une campagne aussi inexistante que lors de la présidentielle. Les Français donneront-ils la majorité absolue à l'alliance présidentielle "Ensemble !" ? Enverront-ils Jean-Luc Mélenchon à Matignon, comme il l'appelle de ses vœux ? Ou bien bouderont-ils le scrutin ? D'après la dernière enquête Ipsos-Sopra Steria pour France Télévisions et Radio France, publiée ce jeudi et basée sur un panel constitué de 2 000 Français, l'intention d'aller voter au premier tour est estimée entre 44% et 48%.

Il est ainsi possible d'en tirer, avec toutes les précautions d'usage, une projection d'abstention moyenne à 54%. Il s'agirait d'un record, mais pas surprenant compte tenu des précédents chiffres des différents scrutins avec une abstention toujours plus haute. Pour rappel, lors des dernières législatives en 2017, l'abstention avait atteint 51,3%.

Publicité

Cette projection globale est identique à celle d'une autre étude Ipsos-Sopra Steria publiée mercredi matin, pour Le Monde, en partenariat avec le Cevipof et la Fondation Jean-Jaurès, qui donne aussi une projection d'abstention entre 52% et 56%. Avec l'étude pour Le Monde, dont le panel est bien plus large, le profil des potentiels futurs abstentionnistes se confirme : ce sont plus souvent des femmes, les électeurs les plus jeunes, les actifs et les électeurs macronistes, PS et LR.

Les femmes légèrement plus abstentionnistes

D'après les estimations d'intentions de vote de l'enquête, les hommes seraient 53% à ne pas aller voter, et 55% pour les femmes.

Plus on est vieux, plus on vote

Sans surprise, ce sont les 70 ans et plus qui seraient les plus enclins à se déplacer pour aller déposer un bulletin dans l'urne, avec une projection d'abstention très basse : 35%. Les 60-69 ans arrivent derrière à 45%. L'abstention deviendrait majoritaire dès la tranche d'âge en dessous, et même au-delà des 60% entre 18 ans et 49 ans. Plus on est jeunes, moins on vote.

Les employés et les ouvriers vont s'abstenir

Quelque 38% des retraités seulement pourraient bouder les urnes. L'enquête distingue par ailleurs les retraités en fonction de leur niveau de vie. Les retraités CSP+ seraient plus abstentionnistes (36%) que les retraités CSP- (43%). En revanche, parmi les autres catégories socioprofessionnelles, les agriculteurs et professions indépendantes (61%), mais surtout les employés (65%) et les ouvriers (64%) devraient constituer le gros des rangs abstentionnistes, suivis de près par les professions intermédiaires (59%). Seuls les cadres sont dans la moyenne nationale avec 54%.

Les électeurs LREM, LR et PS de la présidentielle plus mobilisés

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la mobilisation de la Nupes lors de la campagne pourrait ne pas donner lieu à la plus forte participation dans les urnes. Selon l'enquête, les électeurs de Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle, tout comme ceux de Fabien Roussel seraient seulement 50% à être certains d'aller voter. Pire, les électeurs de Yannick Jadot seraient les plus enclins à s'abstenir (54%), au contraire de ceux d'Anne Hidalgo (45%), les plus mobilisés au sein de la Nupes.

Dans le reste du paysage politique, les moins abstentionnistes seraient les électeurs d'Emmanuel Macron (44%), ceux de Valérie Pécresse (47%) et ceux d'Eric Zemmour (48%). Ceux de Jean Lassalle en revanche seraient les plus abstentionnistes avec 67% d'électeurs incertains d'aller au urnes.