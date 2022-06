Législatives : Castaner et Ferrand battus, Borne réélue, les résultats dans les circonscriptions à suivre

Le Président Emmanuel Macron n’aura pas la majorité absolue à l’Assemblée et perd de nombreux lieutenants, Christophe Castaner, Richard Ferrand, Brigitte Bourguignon s'incline à l'issu du second tour de ces élection législatives. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et celui de la solidarité peuvent conserver leur siège et surtout leur poste au gouvernement, ce qui n'est pas le cas de la ministre de la santé Brigitte Bourguignon. Tour d'horizon des circonscriptions à suivre.

Elisabeth Borne réélue

La Première ministre Elisabeth Borne est élue dans 6ème circonscription du Calvados avec 52,46% des suffrages exprimés, selon les résultats définitifs, devant la candidate Nupes Noé Gauchard.

Marine Le Pen réélue

La candidate RN à l’élection présidentielle et candidate dans la 11ème circonscription du Nord-Pas-de-Calais l’emporte. Elle recueille 58,85% des voix, selon les résultats partiels communiqués par le ministère de l'Intérieur. Son adversaire, Marine Tondelier (Nupes) obtient 41,15% des voix.

Richard Ferrand battu

Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale sortante, s’incline dans la 6e circonscription du Finistère, selon des résultats partiels. Mais Richard Ferrand "prend acte des résultats" et adresse "ses félicitations à celle qui l'a emporté", Mélanie Thomin (Nupes).

Christophe Castaner battu

Le patron des députés LREM à l’Assemblée nationale perd son siège dans la seconde circonscription des Alpes-de-Haute-Provence, avec 48,51% des voix, avec à Léo Walter (51,49%), de la Nupes, d’après les résultats officiels publiés par le ministère de l'Intérieur.

Gérald Darmanin réélu

Le ministre de l’Intérieur s’impose largement dans la 10ème circonscription du Nord, avec plus de 63% des voix selon des résultats provisoires, face à la candidate Nupes Leslie Mortreux.

Damien Abad réélu

Le ministre des Solidarités Damien Abad l’emporte dans la 5ème circonscription de l’Ain avec 57,86% des voix selon les résultats définitifs.

Olivier Dussopt réélu

Le ministre du Travail s’impose dans son fief en Ardèche. Il bat le candidat de la Nupes avec 57,74% dans la seconde circonscription, selon des résultats partiels.

Brigitte Bourguignon battue

La ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, a été battue par sa rivale RN Christine Engrand dans la sixième circonscription du Pas-de-Calais. La ministre, qui devra quitter le gouvernement selon une règle tacite réaffirmée par l'Élysée, a été distanciée de 56 voix par Christine Engrand, 67 ans, directrice commerciale d'un organisme de formation.

Les résultats dans les grandes villes tomberont plus tard dans la soirée. Cet article sera actualisé en fonction des résultats qui tombent.