Législatives : comment a évolué le score des candidats En Marche dans les circos de l'étranger en cinq ans ?

Les candidats de la majorité présidentielle sont arrivés majoritairement en tête dimanche chez les Français de l'étranger, premiers à voter pour le premier tour des élections législatives. Dans neuf circonscriptions sur onze, c’est un candidat de la bannière "Ensemble" qui s’est imposé. Un plébiscite qu'il faut toutefois nuancer : la coalition de gauche, la Nupes, peut se targuer de s'être qualifiée pour le second tour dans 10 circonscriptions sur 11, contre 5 en 2017.

Si on regarde les scores de près, cette année, les candidats de la majorité présidentielle ont fait moins bien que les candidats En Marche il y a cinq ans. De combien ? Nous avons fait une moyenne pour quantifier cette dégringolade depuis 2017, alors que ces circonscriptions de l'étranger sont traditionnellement favorables à l'offre politique proposée par Emmanuel Macron et les candidats de la droite ou du centre-droit.

Si on s'en tient aux candidats de la majorité présidentielle officiellement investis par "Ensemble!", on obtient un score moyen de 32,89% des voix. C'est 17 points de moins qu'en 2017. Si on prend en compte les candidats dissidents et ceux qui se disent proches d'Emmanuel Macron, comme l’Union des Centristes et Écologistes, la moyenne des résultats passe à 41,54%. Dans ce cas là, la différence n'est plus que de neuf points par rapport à 2017.

Un score parfois divisé par deux

En moyenne, les candidats de la majorité présidentielle (estampillés "En Marche" en 2017 et "Ensemble!" en 2022) récoltent 16,91 points de moins lors du premier tour des législatives de 2022, par rapport à 2017. Pour obtenir ce résultat, nous avons seulement gardé les résultats des candidats présentés sous la bannière "Ensemble!".

Parmi les chutes vertigineuses, citons le député sortant Roland Lescure, de la 1ère circonscription (Amérique du Nord), qui arrive en tête (35,8%), mais avec un score bien inférieur à 2017 (57,3%). Il est talonné par la candidate de la Nupes (33,43%), Florence Roger.

Le résultat est quasiment identique dans la 3ème circonscription (Europe du Nord), où Alexandre Holroyd avait récolté près de 58% en 2017. Il tombe à 38,5% cette fois. Dans la dixième circonscription (Afrique), la députée macroniste Amal Amélia Lakrafi voit son score divisé par deux, avec 32,75% des suffrages en 2022. Elle reste néanmoins dix points devant la candidate de la Nupes, Chantal Moussa.

L’ancienne ministre Elisabeth Moreno est en mauvaise posture, elle a terminé dimanche en seconde position derrière l’écologiste (Nupes) Karim Ben Cheïkh, avec 11 points de retard, dans la neuvième circonscription (Maghreb et Afrique de l'Ouest). Un seul candidat de la majorité ne se qualifie pas pour le second tour, il s’agit de l’ancien Premier ministre Manuel Valls. Il termine troisième derrière le député LREM sortant Stéphane Vojetta et Renaud Le Berre (Nupes).

Un plus petit écart en comptant les dissidences

En 2022, les listes du premier tour des élections législatives contenaient de nombreux dissidents et candidats proches de la majorité présidentielle, ce qui n'était pas le cas en 2017. C'est le cas par exemple dans la 1ère circonscription, où Gérard Michon, investi par l’UCE, l’Union des Centristes et Écologistes, parti qui se revendique de la majorité présidentielle, a recueilli plus de 10% des suffrages. Dans la neuvième circonscription, un autre candidat, Mehdi Reddad, dissident de la majorité sous la bannière Horizons, a récolté 6,21%.

En additionnant les résultats de la majorité présidentielle et des candidats dissidents., la différence entre 2017 et 2022 fond. En moyenne, la majorité compte 41,54% des voix, soit neuf points d'écart par rapport à 2017.

En tout, 1,4 million de Français sont inscrits sur les listes consulaires. Le second tour des élections législatives pour les Français de l'étranger sera organisé le 18 juin 2022 pour le continent américain et le dimanche 19 juin 2022 pour le reste du monde.