Législatives : la carte des 100 circonscriptions à suivre pour le second tour

Dernière ligne droite. A cinq jours du second tour des élections législatives, sur fond de tensions à propos des résultats du premier tour, quel sera le visage de notre future Assemblée nationale ? Arrivée, d'après les chiffres du ministère de l'Intérieur, très légèrement devant la Nupes, la majorité présidentielle se retrouve menacée dans plusieurs circonscriptions par les candidats de l'alliance de la gauche. Ministres en lice, personnalités de gauche comme de droite, voici les 100 circonscriptions sur les 572 circonscriptions qui restent à pourvoir ; cinq candidats, quatre Nupes et un LREM, ayant été élus dès le premier tour.

Les quinze ministres encore en lice

Les quinze ministres en lice sont encore dans la course. Si le match semble plutôt plié pour Damien Abad dans l'Ain, Olivier Véran en Isère, Gérald Darmanin dans le Nord, Gabriel Attal dans les Hauts-de-Seine, la bataille est bien plus compliquée à mener pour Olivier Dussopt, en charge des Retraites ou Amélie de Montchalin. Situation indécise pour la Première ministre Elisabeth Borne, mais loin d'être catastrophique. Au-delà de l'ex-ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer, éliminé dès le premier tour , d'autres personnalités de la Macronie sont en mauvaise posture, comme Roxana Maracineanu dans le Val-de-Marne, Christophe Castaner dans les Alpes-de-Haute-Provence, le MoDem Patrick Mignola en Savoie.

À gauche, beaucoup de personnalités de la Nupes devraient voir le second tour comme une simple formalité. C'est le cas d'Adrien Quatennens, Ugo Bernalicis (LFI), sortants dans le Nord, des socialistes Guillaume Garot en Mayenne et Olivier Faure en Seine-et-Marne, ou du communiste André Chassaigne, sortant dans le Puy-de-Dôme : tous sont arrivés largement en tête. Tout comme les insoumis Elsa Faucillon (Hauts-de-Seine), Eric Coquerel et Stéphane Peu (Seine-Saint-Denis), Clémence Guetté et Mathilde Panot (Seine-Saint-Denis) ainsi que Manuel Bompard, successeur de Jean-Luc Mélenchon dans les Bouches-du-Rhône.

Enfin l'extrême droite devrait conserver un certain nombre de ses sièges dans les fiefs du Rassemblement national, notamment dans le Nord (Sebastien Chenu) et le Pas-de-Calais (Marine Le Pen, Bruno Bilde).