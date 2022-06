Législatives : quelles sont les "irrégularités" qui amènent Jean-Michel Blanquer à déposer un recours ?

Jean-Michel Blanquer a été battu dès le premier tour des législatives, mais il ne compte pas en rester là. L'ancien ministre de l'Education et candidat Ensemble! dans la quatrième circonscription du Loiret, est arrivé en troisième position , derrière le candidat du Rassemblement national, Thomas Ménagé (31,45%) et le candidat de la Nupes, Bruno Nottin (19,43%). L'écart entre le candidat de la gauche réunie et Jean-Michel Blanquer est loin d'être net : 180 voix.

Ce dernier décide donc de contre-attaquer : il a annoncé lundi sur BFMTV qu'il allait saisir la justice, accusant son adversaire d'avoir commis des irrégularités. Mais de quelles irrégularités parle-t-il ? Quelles sont ses chances de gagner un recours en irrégularités lors des législatives ?

Ce qu'a dénoncé Jean-Michel Blanquer

Lundi, Jean-Michel Blanquer a accusé le candidat Bruno Nottin de "se comporter de façon scandaleuse en permanence". "Il m'a attaqué à plusieurs reprises de manière inacceptable et plusieurs de ses actions ont été illégales pendant la campagne. Je le dis tout de suite, je ferai un recours juridique sur cette élection parce que le candidat qui est passé devant moi à 180 voix, a violé plusieurs règles électorales pendant la campagne", a-t-il affirmé.

Le candidat malheureux donne quatre exemples de violations présumées du code électoral. Le fait de "faire des posts Facebook qui sont sponsorisés vers les électeurs", le fait de "faire venir des gens pour me parodier", le fait d'"éditer des tracs qui imitent mes tracs en disant des choses inexactes" et enfin le fait d'avoir recours à une cagnotte Leetchi pour financer ces actes de campagne. Pour M. Blanquer ces faits "violent sciemment les règles des élections".

Contactée par France Inter, l'équipe de Jean-Michel Blanquer n'a pas souhaité apporter de précisions à ces éléments. À cette heure, aucun recours n'a été déposé au Conseil constitutionnel par Jean-Michel Blanquer, indique l'institution.

Un post Facebook litigieux

En examinant la bibliothèque publicitaire de Meta, maison mère de Facebook, il apparaît qu'une publicité en faveur de Bruno Nottin a été lancée sur les réseaux sociaux, à partir du compte "Soutien à la NUPES". Cette page n'est pas une page officielle de l'alliance, mais, comme il est indiqué dans les détails de la page, la page d'un "compte de soutien et d'infos sur la Nouvelle union populaire écologique et sociale".

Il s'agit d'une photo du candidat face à Jean-Michel Blanquer, comme une mise en scène d'affiche de combat de boxe, avec le message suivant : "Pour les profs qui en ont marre de Blanquer, un candidat local contre un parachuté qui passera plus de temps à Paris et à Ibiza [ en référence à la polémique des vacances du ministre en janvier dernier , NDLR] que dans sa circonscription." Un lien amène ensuite vers la section du PCF de Montargis, celle où milite Bruno Nottin.

Une seule publicité a été envoyée sur les réseaux sociaux, mais pas par les comptes de campagne officiels du candidat - Capture d'écran

Elle a été publiée du 7 mai 2022 au 13 mai 2022 sur Facebook et Instagram, pour un financement inférieur à 100 euros, avec comme bénéfice entre 1 000 et 2 000 impressions (nombre de fois que du contenu issu de la Page ou traitant de cette dernière est apparu sur l'écran d'une personne), ce qui est relativement faible. Il apparait également en toute lettres que la publicité sponsorisée a été payée par Florian Petitalot, un ancien militant communiste, aujourd'hui soutien de la Nupes comme il l'affiche sur son profil Facebook. Nous n'avons, pour l'instant, pas réussi à le contacter.

Le Code électoral est précis en matière de propagande pendant une campagne. Tout d'abord, l'article L48-1 précise bien que le champ d'application concerne bien le numérique : "Les interdictions et restrictions prévues par le présent code en matière de propagande électorale sont applicables à tout message ayant le caractère de propagande électorale diffusé par tout moyen de communication au public par voie électronique."

Ensuite, l'article L152-1 stipule que que ce type de publicité sur Facebook est bien interdite dès six mois avant le premier tour : "Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite." Une amende de 75 000 euros est prévue en cas d'infraction.

"Je ne sais même pas qui c'est"

Contactée par France Inter, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques confirme que "les candidats ne peuvent pas mettre en avant leur candidature en optant pour ces publicités payantes." Plus précisément, "pour qu'il y ait infraction", "la dépense doit avoir été engagée par le (ou les) candidat(s) ou par un tiers pour le compte du candidat, c’est-à-dire avec son accord. Les remplaçants et les colistiers sont considérés comme candidats à part entière et n’ont pas besoin de justifier de l’accord du candidat tête de liste pour effectuer des dépenses."

Si des personnes isolées agissent pour le compte du candidat mais sans son accord ou sans qu’il en ait connaissance, "ces dépenses n’entreront pas dans le compte de campagne du candidat qui subit ces publicités. Dans cette hypothèse la Commission examinerait avec attention si oui ou non la publicité a été faite sans l’accord du candidat." La question est donc de savoir si l'ancien militant communiste Florian Petitalot, est liée au candidat communiste de la Nupes qui est passé devant Blanquer.

"La personne qui fait ça, je ne sais même pas qui c'est. C'est quelqu'un qu'on ne connaît pas. Ce n'est pas un de nos militants, ce n'est même pas quelqu'un d'ici ", jure Bruno Nottin, contacté par France Inter. " Nous n'avons jamais fait de communication sponsorisée. On savait très bien qu'on avait pas le droit d'en faire. C'est très simple à prouver de toute façon, avec les fadettes sur Facebook. "

Le sosie de Jean-Michel Blanquer invité par l'opposant ?

En quoi consiste la deuxième accusation d'irrégularité ? Dans une interview à RTL lundi soir , l'ancien ministre a donné des précisions sur ce qu'il présente comme une opération de tractage parodique menée à l'aide d'un sosie, devenu célèbre , commanditée selon lui par Bruno Nottin : "L'ensemble de cet évènement peut se décomposer en violations de règles prévues par le Code électoral. Ils ont fait une cagnotte Leetchi pour financer ça par exemple, vous n'avez pas le droit de faire ça pour un compte de campagne. Or, [le sosie] a été appelé à venir par mon concurrent."

Dans un tweet publié le 27 mai au matin , Bruno Nottin annonce la tenue d'un meeting le soir même, suivi d'un moment "festif et fraternel", avec "une grosse surprise au programme". La surprise, le Collectif Ibiza, dont fait partie Nour Durand-Raucher, élu de Paris EELV, connu depuis le mois de janvier pour ses happenings dans lesquels il joue de sa criante ressemblance avec Jean-Michel Blanquer. Le 27 mai, il était bel et bien à Montargis, sous le sobriquet de Jean-Michel Planquer, pour faire campagne contre l'ancien ministre.

Dans la journée, le sosie s'est positionné devant la permanence de Jean-Michel Blanquer, a dansé avec le Collectif Ibiza pour rappeler la polémique des protocoles sanitaires, et a parlé avec les Montargois avec le slogan : "Je ferai à Montargis ce que j'ai fait à l'Éducation nationale". Lors d'une interview avec nos confrères de l'AFP, il explique espérer "de tout cœur que Bruno Nottin soit élu". D'autres membres du collectif, sur Twitter, ont directement appelé au vote en faveur du candidat.

Le sosie de Jean-Michel Blanquer, interrogé par l'AFP le 27 mai à Montargis - Capture d'écran

Toutefois, Pauline Rapilly-Ferniot, conseillère municipale écologiste à Boulogne-Billancourt et membre du collectif Ibiza, se défend auprès de France Inter d'avoir été invitée par Bruno Nottin : "On avait prévu depuis longtemps de venir dans la circonscription de Blanquer, quelle qu'elle soit. (...) Ce n'est pas [Bruno Nottin] qui nous a appelé à venir. Je ne sais même pas s'il connaissait le Collectif Ibiza avant que Blanquer soit candidat dans sa circo. Nous, nous voulions aller dans la circonscription de Blanquer." Mais, reconnaît-elle, le candidat Nupes a été mis au courant de leur venue le 27 mai : "On a quand même prévenu pour savoir s'il était d'accord parce que l'idée n'était pas de faire quelque chose qui pouvait nuire à sa campagne. Il était d'accord."

Une version confirmée par Bruno Nottin : "Ils nous ont contacté pour nous prévenir qu'ils souhaitaient faire un happening, ce qui est une façon originale de faire de la politique. Ils nous ont dit qu'ils allaient venir à Montargis, déplacer le collectif et faire des initiatives. Ils sont arrivés le matin et l'après-midi ils sont allés dans la principale artère commerçante, où ils ont distribués quelques dizaines de tracts devant la permanence de M. Blanquer dans le centre-ville. Et puis ils ont rejoint notre réunion publique le soir."

Le candidat de la Nupes rappelle d'ailleurs ces propos de Jean-Michel Blanquer rapportés par France Inter le jour du happening : "L’esprit satirique français c’est important. Quand j’ai défendu Charlie Hebdo c’est parce que je pense que la liberté d’expression passe aussi par la liberté de se moquer." Ce à quoi Bruno Nottin rétorque : "Le jour où ils sont venus, pour lui c'était l'esprit satirique français, et puis quand monsieur est battu au premier tour d'une élection ça devient un motif de recours."

Les faux tracts parodiques

Dernière irrégularité présumée, selon l'ancien ministre : les faux tracts distribués. Sur cette fausse propagande distribuée par le Collectif Ibiza, aucune mention du candidat de la Nupes, ni nom ni logo. Si le document distribué n'est pas une copie exacte de celui de Jean-Michel Blanquer, il imite toutefois ceux qu'un candidat d'Ensemble! pourrait utiliser, avec le même slogan "Avec vous" et les mêmes polices de caractères et codes couleur (mais pas le logo d'Ensemble!). Le tout peut-être jugé trompeur.

Le tract du sosie de Jean-Michel Blanquer, distribué le 27 mai - Capture d'écran

C'est la "seule dépense" assure Pauline Rapilly Ferniot, en précisant qu'une grande partie des tracts a toutefois été imprimée par "une militante depuis son imprimante". Pour la partie des tracts financée par le collectif, "l'équipe de Bruno nous a expliqué qu'ils allaient l'intégrer dans ses comptes de campagne (...) pour ne pas prendre de risque".

"Ce sont des tracts que nous allons intégrer à notre compte de campagne, pour être parfaitement transparent", confirme Bruno Nottin, pour qui il s'agissait d'une précaution nécessaire, pour ne pas qu'on leur reproche "une aide matérielle". Les comptes de campagne ne seront bouclés et donc vérifiés qu'après l'élection. Le candidat Nupes insiste toutefois sur le fait qu'il "n'y avait aucune ambiguïté, c'était bien le tract du Collectif Ibiza, qui raillait Jean-Michel Blanquer et au verso dénonçait point par point le bilan de Jean-Michel Blanquer".

Des actions financées par des dons ?

Enfin, il existe bel et bien une cagnotte Leetchi lancée par le Collectif Ibiza, comme l'affirme Jean-Michel Blanquer. Elle a été partagée sur Twitter, le lendemain de la création du compte du collectif, le 30 avril, mais a "été créée avant cette date", précise Pauline Rapilly-Ferniot. Elle assure que "rien de cette action n'a été financé par la cagnotte" (à l'exception d'une partie des tracts), et ce bien que l'argent collecté doit en principe "financer le collectif Ibiza" et en particulier la confection de banderoles. Elle ajoute : "Dans cette action, on a tous sorti de l'argent de notre poche pour prendre nos billets pour venir passer la journée à Montargis."

L'ancien ministre, pour qui les actions du Collectif devraient être comptées comme des actions de la campagne du candidat, sous-entend qu'il est interdit à un candidat ou son équipe de financer à l'aide d'une cagnotte en ligne des opérations de campagne électorale. C'est faux.

La question du financement d'une campagne électorale par le biais d'une cagnotte en ligne avait été posée au Sénat (question écrite n°13947), par le sénateur de la Haute-Savoie Cyril Pellevat en 2020. Le ministère de l'Intérieur y a officiellement répondu en 2021 : "La loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 permet d’ouvrir une cagnotte en ligne pour recueillir des dons pour une campagne électorale. L’article R.39-1-1 du code électoral prévoit que c’est le mandataire financier, et non pas le candidat lui-même, qui peut avoir recours à ce type de prestataires."

Autrement dit, il est tout à fait possible de financer sa campagne avec une cagnotte en ligne à condition que le mandataire financier en soit à l'origine. Le Collectif Ibiza n'est pas le mandataire financier de la campagne de Bruno Nottin. Mais sauf décision contraire du Conseil constitutionnel, il n'est pas non plus partie intégrante de la campagne électorale du candidat de la Nupes, et il n'y a donc pas de financement illicite par le biais d'une cagnotte.