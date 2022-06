Législatives : qui sont les grands perdants du premier tour ?

Le premier tour des élections législatives a apporté son lot de surprises. Plusieurs figures politiques sont déjà éliminées et ne brigueront pas l'un des 577 sièges de l'Assemblée nationale. Parmi eux, Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation durant les cinq années du premier quinquennat Macron, et Éric Zemmour, leader de Reconquête qui connait un nouveau revers après celui de l'élection présidentielle.

À l'échelle nationale, le Rassemblement national arrive troisième avec 18,68% des voix , derrière la majorité, réunie sous la bannière Ensemble ! et qui remporte 25,75% des suffrages, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, et la Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes, 25,66%) qui réalise une percée impressionnante. À ce stade toutefois, selon les projections, Ensemble! obtiendrait une majorité de sièges.

Jean-Michel Blanquer, troisième dans le Loiret

Jean-Michel Blanquer est éliminé dans la quatrième circonscription du Loiret. L'ancien ministre de l'Education nationale et candidat à Montargis n'obtient que 18,89% des suffrages et n'est pas qualifié pour le second tour . Il est devancé par le candidat du Rassemblement national, Thomas Ménagé (31,45%), et le candidat communiste de la Nupes, Bruno Nottin (19,43%). Un résultat difficile à l'issue d'un campagne tout aussi compliquée pour l'ancien recteur d'académie, qui se présentait pour la première fois à une élection.

Eric Zemmour, troisième dans le Var

Le leader de Reconquête, qui avait obtenu 7% des voix au premier tour de l'élection présidentielle, connait un nouveau revers dans la quatrième circonscription du Var. Il arrive 3e, avec 23,19% des voix, derrière la député sortante de la majorité réélue (28,51%) et le candidat RN, qui le devance d'1,6 point (24,74%).

Guillaume Peltier, cinquième dans le Loir-et-Cher

Guillaume Peltier, transfuge de LR et désormais vice-président exécutif de Reconquête !, n’est pas réélu dans la 2e circonscription du Loir-et-Cher. Il n’arrive que cinquième avec 13,99% des voix, derrière le candidat du Rassemblement national Roger Chudeau, arrivé en tête (24,04%), suivi de la candidate Ensemble ! (20,28%), des Républicains (17,28%), et enfin de la Nupes (16,97%).

Stanislas Rigault, quatrième dans le Vaucluse

Stanislas Rigault, candidat de Reconquête ! qui avait pour suppléante Marion Maréchal, est arrivé seulement quatrième dans la deuxième circonscription du Vaucluse, avec 10,54% des voix. Le défi était relevé pour le jeune candidat de 23 ans, parachuté dans un fief de la droite. Il perd face à la candidate du Rassemblement national (26,08%) en tête et en ballotage avec la candidate de la majorité (23,07%).

Damien Rieu, cinquième dans les Alpes-Maritimes

Damien Rieu, autre jeune figure de Reconquête!, issue du RN et co-fondateur du mouvement Génération identitaire, n'arrive qu'en cinquième place dans la quatrième circonscription des Alpes-Maritimes. Il n'obtient que 10,66% des voix, loin derrière le Rassemblement national (28,87%), Ensemble! (22,37%), la Nupes (15,33%) et les Républicains (14,52%) et est lui aussi éliminé dès le premier tour.

Julien Aubert, quatrième dans le Vaucluse

Le député sortant Les Républicains n'est pas réélu dans la cinquième circonscription du Vaucluse. Un symbole pour l'ex-secrétaire général adjoint du parti, qui envisageait de prendre la tête des Républicains à l'automne. Il n'arrive que quatrième derrière (16,63%), derrière les candidats de la majorité, du Rassemblement national et de la Nupes.

Guillaume Larrivé, troisième dans l'Yonne

Autre revers pour les Républicains. Le député sortant Guillaume Larrivé n'est pas réélu dans la première circonscription de l'Yonne. Il arrive troisième (22,61% des voix), derrière les candidats de la Nupes (24,25%) et du Rassemblement national (23,92%). L'ancien collaborateur de Nicolas Sarkozy avait fait des œillères il y a peu à Emmanuel Macron pour une éventuelle entrée au gouvernement.

Emmanuelle Wargon, troisième dans le Val-de-Marne

Emmanuelle Wargon, ancienne ministre du Logement et candidate Ensemble !, est également éliminée dès le premier tour. Elle est arrivée troisième dans la huitième circonscription du Val-de-Marne (18,93%), derrière le député sortant LR largement en tête (37,48%) et le candidat de la Nupes (28,16%).

Manuel Valls, troisième dans la cinquième circonscription des Français de l'étranger

L'ancien Premier ministre, investi par la majorité dans la cinquième circonscription des Français de l'étranger (Espagne, Portugal, Monaco, Andorre) à la place du député LREM sortant, n'a pas franchi la barre du premier tour . Il n'obtient que 16,17% des suffrages, et arrive derrière le candidat de la Nupes et sortant Stéphane Vojetta.

Montchalin, Beaune et Guerini : trois ministres en danger

Trois ministres en fonction, candidats en Ile-de-France, sont par ailleurs en ballotage défavorable pour le second tour. Amélie de Montchalin, ministre de la Transition écologique, est arrivée deuxième dans la sixième circonscription de l'Essonne (31,46%), derrière le candidat Nupes Jérôme Guedj (38,31%). Dans la septième circonscription de Paris, Clément Beaune, ministre délégué à l'Europe, est également deuxième avec 35,81% des voix, près de cinq points derrières la Nupes (40,43%). Enfin, Stanislas Guerini, ministre de la Transition de la fonction publique est deuixème dans la troiisème circonscription de Paris (32,5%), là encore derrière la Nupes (38,66%).