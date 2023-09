Lego abandonne l'idée d'une brique en plastique recyclé... qui serait trop polluante

Le saviez-vous ? Chaque brique Lego nécessite le double de son poids en pétrole pour être fabriquée : pour faire 1 kilo du plastique ABS qui les constitue, il faut 2 kilos de pétrole. Depuis plusieurs années, l'entreprise danoise cherche donc à trouver des alternatives pour rendre ses briques multicolores plus vertes, mais rencontre des difficultés plus importantes que prévu pour y parvenir.

Reproduire la recette parfaite des briques

"Au début, on pensait que ce serait facile de trouver un nouveau matériau magique", raconte Niels Christiansen, le patron de Lego, au Financial Times . "On a testé des centaines et des centaines de matériaux. Et pour l'instant, il est impossible de trouver le bon." Car les petites briques ne doivent pas seulement être solides, mais aussi être faciles à assembler et à démonter, et leur matière y est pour beaucoup.

Publicité

Il y a deux ans, Lego avait annoncé tester un prototypé de nouvelle brique faite de bouteilles en plastique recyclées, pour remplacer l'ABS et donc réduire l'impact de l'entreprise en termes d'émissions de carbone. Mais ces derniers mois, ils ont constaté que ces petites pièces auraient, sur le long terme, émis plus de carbone que les anciennes, notamment à cause des nouvelles infrastructures nécessaires pour les fabriquer.

L'objectif initial de Lego était d'éliminer totalement le plastique issu d'hydrocarbures d'ici 2030. Une première étape avait été franchie avec succès en 2018, en changeant la matière des petites pièces complémentaires, comme les arbres ou les buissons, désormais produites... À partir de vraies plantes. Puis Lego a commencé à éliminer les sacs en plastiques à usage unique dans ses paquets : ils devraient avoir disparu d'ici 2025 (au profit d'emballages en papier).

"Comme essayer de faire un vélo en bois et pas en métal"

Mais la vraie difficulté vient vraiment des briques iconiques elles-mêmes. Pour Tim Brooks, responsable du développement durable, c'est comme "essayer de faire un vélo en bois et pas en métal". D'où la nouvelle orientation du groupe : conserver l'ABS traditionnel, mais essayer de remplacer petit à petit ses ingrédients par des versions plus durables. "Il ne va pas devenir à 100 % durable du jour au lendemain", précise Niels Christiansen. "Mais on va commencer par remplacer certains de ses éléments sur des matériaux bio ou recyclés. Peut-être à 50 %, ou 30, ou 70 selon les cas."

Pour devenir une entreprise plus verte, Lego envisage aussi de favoriser autant que possible la réutilisation de ses briques déjà existantes partout dans le monde. "C'est mieux de réutiliser que de recycler", estime Tim Brooks, qui évoque un vaste programme à venir dans les prochaines années pour convaincre les propriétaires de Lego du monde entier de rendre les pièces dont ils ne se servent plus (éventuellement contre de l'argent), pour en faire de nouveaux paquets pour la génération suivante. Après le cycle de l'eau, le cycle du Lego.