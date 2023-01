Leïla Slimani : "La figure féministe inspirante, ce sont toutes les femmes"

Leïla Slimani a été journaliste, avant de se consacrer à l'écriture littéraire. Elle a publié des essais et plusieurs livres de fiction. Son deuxième roman Chanson douce a remporté le Prix Goncourt en 2016. En janvier 2018, peu après le début du mouvement #MeToo, elle publie dans Libération une tribune dans lequel elle réclame « le droit de ne pas être importunée ».

► Leïla Slimani, à propos de la figure féministe qui l'inspire le plus : "Elle n'a pas de nom, n'a pas de visage, n'a pas de corps [...] ce sont toutes les femmes."

La figure féministe qu'elle a choisie est une anonyme mais pas une icône en papier glacé. Ce sont toutes les femmes qu'elle a rencontrées dans sa vie. Elles sont paysannes, médecins, mères de famille. C'est sa mère, sa grand-mère, ses sœurs, ce sont ses amies... toutes ces femmes qui se battent au quotidien pour gagner plus de droits dans leur vie, pour s'approprier plus de place dans l'espace public. Ce sont les femmes qu'elle admire le plus et ce sont celles pour lesquelles elle continue à se battre.

La chanson

"Quand tu rentres à la maison (re, re, re, re)

Ou peut-être rentreras-tu (respect, juste un peu)

En t'apercevant que je ne suis plus là (juste un peu)

Je dois avoir (juste un peu)

Un peu de respect (juste un peu)"

Au départ, la version d’Otis Redding, parue deux ans plus tôt, n’était pas d’obédience féministe, loin de là. Le chanteur parle du respect que sa femme lui doit puisque c'est bien lui qui ramène l’argent à la maison. Aretha Franklin se réapproprie complètement le texte lui donnant une résonance féministe et hautement émancipatrice pour mettre à mal le patriarcat. Cette chanson culte a traversé les époques et les modes et son propos n'a rien perdu de sa force.