Léon Blum, une vie héroïque : le podcast de France Inter adapté au théâtre

En décembre 2022, Philippe Collin proposait sur l’antenne de France Inter, son nouveau podcast Léon Blum, une vie héroïque , dans la collection Face à l’histoire , avec la volonté d’éclairer le présent.

Devant le succès public de ce podcast, plus de 1,3 million d’écoutes à la demande depuis son lancement, l’envie de le mettre en scène a pris forme et a donné naissance à cette pièce de théâtre en deux parties, les 9 et 10 juin 2023, au Printemps des comédiens à Montpellier, où le public pourra interagir…

Rigueur morale et flonflons du Front Populaire. Guerre mondiale et congés payés. C’est le destin d’un homme, Léon Blum, statue du Commandeur de la gauche, ici incarné par Charles Berling.

Quel roman que sa vie !

Souvent réduit à son totem des congés payés de 1936, Léon Blum occupe une place assez modeste dans la mémoire collective française. Or, c’est méconnaître son rôle politique majeur dans la France du XXe siècle, et ignorer l’intensité de son destin hors du commun. Une vie extraordinaire, à la fois tragique et sublime, une vie héroïque. L’apôtre du socialisme et le disciple de Jaurès fut d’abord un dandy parisien, juif, critique littéraire le plus remarqué de son temps, ami d’André Gide et de Marcel Proust. Un esthète de la Belle-époque profondément marqué par l’Affaire Dreyfus. Une fois entré dans l’arène, au sortir de la Première Guerre mondiale, il fut haï autant qu’adoré. Adulé par les ouvriers, redouté par le patronat, insulté et menacé de mort par les antisémites, Léon Blum fut au carrefour des fractures de la société française de l’entre-deux-guerres. Devenu l’ennemi de Philippe Pétain après la défaite de 1940, il fut déporté à Buchenwald. Rescapé de la Shoah mais refusant d’accabler la nation allemande, son parcours demeure un antidote aux violences, à la bêtise et aux faillites morales qui parfois s’emparent d’un peuple qui a peur.

S’intéresser à Blum, c’est ausculter la France d’hier et d’aujourd’hui dans ses profondeurs, dans ses contradictions et ses tourments.

Blum, c’est une vie entière consacrée à la quête du bonheur, ici et maintenant, pour lui-même et pour les autres.

Blum, c’est un courage au service de la justice, un être de compromis sans compromission, la république chevillée au corps.

Un homme toujours guidé par la même probité, la même rigueur.

Charles Berling et Philippe Collin - Vincent Berenger — Châteauvallon-Liberté, scène nationale

En choisissant de porter à la scène cette haute figure de notre Histoire, Charles Berling et Philippe Collin ne rendent pas seulement hommage à un homme, à un destin hors du commun. Ils mettent aussi en résonance les espoirs d’hier et les frustrations d’aujourd’hui, les possibilités du politique et ses impuissances.

Ce spectacle fait souffler un vent de nostalgie, d’optimisme peut-être, sur ce que notre vie politique a désormais de désenchanté. Ainsi, Front Populaire oblige, vous pourrez danser sous les lampions, manger sous les pins dans la vieille tradition des banquets républicains. Comme un écho lointain de l’été 36…

► Distribution

Avec : Violaine Ballet, Charles Berling, Philippe Collin, Bérengère Warluzel et tous les participants

Conception : Philippe Collin, Violaine Ballet et Charles Berling

Collaboration artistique : Hélène Bensoussan

Créatrice son : Violaine Ballet.

Production : Châteauvallon-Liberté, scène nationale

Au Domaine d'O – Micocouliers - 178 Rue de la Carriérasse 34090 Montpellier