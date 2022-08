Les 14 mesures proposées par Terra Nova pour parvenir à une sobriété énergétique sans "retour à la bougie"

Au total, ce sont 14 mesures qui sont proposées par l'association pour faire face à la crise énergétique qui s'annonce dans les mois à venir, notamment à cause de la guerre en Ukraine. Des mesures de sobriété qui doivent selon Terra Nova devenir "un projet collectif, mis en œuvre rapidement, avec des mesures réalistes, qui tiennent compte des inégalités et évitent l'exclusion des ménages les plus modestes". Une équation qui, à lire la note, n'est pas si complexe à mettre en place.

Une note qui assure d'abord que sobriété ne signifie ni "décroissance" ni "retour à la bougie" (ou au "modèle amish" moqué par Emmanuel Macron en 2020 ). Au contraire, la sobriété énergétique serait la solution alternative au "rationnement" de la consommation, une solution envisageable mais qui serait, selon Terra Nova, "le constat d'un échec", "l'échec de vingt ans de politique énergétique défaillante". La sobriété correspondrait à des "changements d’usage, de comportement ou de pratique de consommation engendrant une baisse de consommation d’énergie".

Ne pas demander des efforts qu'aux citoyens

Cela passe par des petits gestes individuels, sur le modèle de ce que préconise déjà le gouvernement, comme "raccourcir sa douche, limiter la température de son logement l’hiver ou la climatisation l’été, couper son wifi ou éteindre la lumière en sortant de la pièce". Mais le plus important, c'est surtout de montrer l'exemple, assure Terra Nova : "l’appel à ce type d’éco-gestes ne pourra être effectif si des consommations énergétiques superflues (éclairages la nuit, panneaux publicitaires lumineux, climatisation les portes ouvertes dans certaines enseignes…) perdurent et donnent l’impression que seuls les particuliers, et surtout les plus précaires, doivent porter l'effort".

Bref, ne pas demander aux citoyens de jouer le jeu si personne d'autre ne le joue à une échelle collective : "Il est vain de chercher l’adhésion des ménages, à qui des efforts réels seront demandés, si des secteurs comme le sport, les grands événements culturels et festifs ou encore les éclairages publics ou commerciaux ne font pas preuve d’adaptation."

Des mesures pas si complexes à mettre en œuvre

Dans cette optique d'une sobriété énergétique individuelle et collective, Terra Nova propose d'abord tout simplement... d'appliquer les lois déjà existantes. Par exemple, l'interdiction des chauffages en terrasse, votée en mars dernier mais qui fait l'objet d'une tolérance depuis ; le respect de limites de chauffage et de climatisation dans les bâtiments publics (19°C maximum pour le chauffage, 26°C maximum pour le refroidissement) ; ou encore l'application des lois relatives à l'extinction des enseignes lumineuses la nuit, et à la fermeture de 100 % des meubles réfrigérés dans les hypermarchés. "Pour des raisons d’exemplarité comme de pédagogie, la question des consommations superflues d’énergie doit être traitée."

Terra Nova propose également des "mesures symboliques" dans ce même esprit : réduire l'éclairage nocturne des monuments publics en période de tension sur le réseau électrique ; l'extinction des écrans publicitaires sur ces mêmes périodes, en plus de la nuit ; intégrer un volet énergie dans la charte "15 engagements éco-responsables" des organisateurs d'événements sportifs (par exemple en interdisant certains événements de nuit, pour économiser en éclairage intensif).

La note évoque aussi l'extinction "progressive du bouclier tarifaire, tout en renforçant le chèque énergie pour les plus précaires", notamment pour que le prix de l'énergie incite à moins consommer. Elle propose de plus de "relancer des campagnes de souscription à des tarifs à pointe mobile", ce qui permettrait de réduire la consommation lors de pics de tension sur le réseau (en incitant à utiliser les appareils électriques les plus gourmands à des heures plus "calmes").

Enfin, pour permettre à chacun de savoir où en est la consommation énergétique dans le pays, Terra Nova soumet l'idée d'une sorte de "bulletin météo" de l'énergie, qui serait intégré aux bulletins d'information météo classiques cet hiver.

De quoi permettre de faire face un peu plus sereinement à la crise énergétique qui s'annonce, d'autant que, comme le rappelle la note, la situation n'est pas si inédite : en 1973, le choc pétrolier avait entraîné une série de mesures similaires, voire plus strictes (limitation de la vitesse sur routes, de la température dans les bâtiments publics, extinction des vitrines commerciales la nuit, passage à l'heure d'été, arrêt des émissions de télé après 23h...) Mais comme le rappelle Terra Nova, à l'époque, "la confiance en l’État était encore forte et les théories “du déni” sur l’absence de problème étaient inexistantes". Ce sont peut-être les deux principales difficultés à surmonter aujourd'hui.