Les 50 ans de l'album "Transformer" de Lou Reed

Échappé de l’Underground

Intégrer son amour pour la littérature à la musique rock (qu'il juge trop adolescente), cette idée, Lou Reed l’entretien depuis les débuts du Velvet Underground. Dès 1970, il s’aborde son propre groupe, le Velvet donc, groupe qui aura une influence énorme sur les quarante années à venir, mais sans jamais rencontrer le succès escompté de son vivant. Au bout du rouleau, fauché, il se retire chez ses parents, à Freeport, jusqu’à la fin de l’année 1971 où il écrit des poèmes pour diverses revues. Il tente une première échappée en solitaire avec un album où jouent des membres du groupe de rock progressif Yes, mais qui sera un véritable désastre tant commercial qu’artistique.

John Cale et Lou Reed DU Velvet Underground sur la scène du Café Bizarre à New York en décembre 1965. © Getty - Adam Ritchie/Redferns

Les paillettes avant la chute

New York, en 1972, entame, elle aussi, une lente agonie qui amènera la ville quasiment à la banqueroute. À cause d’un taux de criminalité élevé couplé à des désordres sociaux (qui commencèrent avec les émeutes de Stonewall en 1969), les dépenses de la municipalité explosent et conduisent l’Etat fédéral à stopper son engagement avec la ville en 1971.

Quatre ans plus tard, la dette de la Big Apple culminera à 13 milliards de dollars, les services publics sont effectués au strict minimum plongeant la ville petit à petit dans la violence, ce qui lui faudra le surnom de Fear City. Sans groupe, Lou est lui aussi dans l’impasse. Si le Velvet Underground était trop en avance sur leur temps, lui rétrograde sévèrement en ce début des années 70. C’est dans cette atmosphère apocalyptique que va voir le jour Transformer, album paradoxalement lumineux et new-yorkais par excellence et pourtant enregistré à…. Londres.

David Bowie et Mick Ronson, les orfèvres de "Transformer"

Transformer est sûrement l’album de glam-rock le plus abouti de cette époque. Et pour cause, Mick Ronson, le guitariste des Spiders from Mars (le backing band de Bowie pour l’album Ziggy Stardust) s’occupe des arrangements tandis que David Bowie donne la direction artistique du projet. Fan de la première heure du Velvet Underground, Bowie a une vision pour Transformer. Il veut rendre ce qui est dû à Lou Reed (comme il le fera plus tard pour Iggy Pop). Il imagine un album à la fois flamboyant par ses arrangements et complètement décadent par les thèmes abordés.

C’est un Lou Reed complètement à côté de ses pompes qui débarque à Londres, avec seulement des bribes de textes et quelques accords. Peu importe, David Bowie s’occupe de tout, louant même à son nom un logement dans le quartier de Wimbledon pour accueillir le héros des bas-fonds new-yorkais. La contribution de Lou Reed sur Transformer est musicalement reléguée au chant et à la guitare. Ronson et Bowie ont donc champ libre pour mettre en musique ces petites scénettes de la vie new yorkaise du début des seventies.

Lou Reed sur scène avec David Bowie au Royal Festival Hall à Londres, le 8 juillet 1972. Le mois suivant, le groupe enregistre « Transformer ». © Getty - Gus Stewart / Red Ferns

Le duo Bowie-Ronson apporte à Lou Reed un savoir-faire unique en studio et y convie les pointures de l’époque : le bassiste Herbie Flowers, le groupe vocal Thunderthighs, le vieil ami des Beatles Klaus Voormann, Trevol Bolder des Spiders from Mars, et même l’ancien professeur de saxophone de David Bowie, Ronnie Ross.

Les thèmes abordés sont souvent des narrations, comme un journal intime tenu par Lou Reed lors de ses années au sein du Velvet Underground et de la Factory. « Andy’s Chest » évoque la tentative d’assassinat par Valérie Solanas sur Andy Warhol en 1968, tandis que « New York Telephone Conversation » prend pour sujet avec cynisme les potins qui gravitaient autour du milieu arty new yorkais. La production, pour l’époque, est audacieuse : les arrangements jazz New Orleans sur « Goodnight Ladies » ou encore les chœurs soul sur « Satellite of Love ».

La pochette emblématique signée Mick Rock

Signée Mick Rock, la photo qui orne la pochette de Transformer a été prise durant un concert de Lou Reed. Pourtant surexposée, elle est jugé suffisamment bonne pour la proposer à Lou Reed pour son nouvel album. Le chanteur la réutilisera dix ans plus tard, cette fois avec un filtre bleu, pour l’album The Blue Mask. La légende raconte que Mick Rock aurait en quelque sorte « raté » sa photo à cause d’une surexposition accidentelle. Pour la petite histoire, c’est cette photo qui a inspiré le personnage joué par Tim Curry dans le film The Rocky Horror Picture Show.

« Walk on the Wild Side », un succès inattendu, mais sans suite

Le titre est inspiré du roman, Walk on the Wild Side (en français La Rue chaude) paru en 1956, de l'auteur américain Nelson Algren. Bien qu'il évoque de manière ouverte des sujets sensibles pour l’époque, comme l’identité de genre, le titre aux accents jazz échappe à la censure et connaît un grand succès à la radio, atteignant le top 20 des charts américains et britanniques malgré des paroles plus qu’équivoque : « But she never lost her head / Even when she was giving head. » Les paroles décrivent la vie marginale et décadente du milieu artistique new-yorkais.

Véritable moment de grâce dans un album résolument urbain, cet instrumental si particulier (une contrebasse doublée par une basse électrique) sera samplé bien plus tard par de nombreux groupes de hip-hop comme A Tribe Called Quest, donnant au titre un caractère encore plus intemporel. Après cet album qui fera goûter à Lou Reed le succès commercial, l’ancien chanteur du Velvet Underground ne connaîtra plus jamais une telle exposition médiatique malgré des albums relativement importants comme Berlin, sorti l’année suivante, ou encore New York en 1989.

Andy Warhol et Lou Reed au Studio 54 à New York en 1977. © Getty - Rose Hartman / Redferns

"Transformer" au cinéma

Outre les films consacrés au glam-rock qui font largement référence à la période glam de Lou Reed (Velvet Goldmine de Todd Haynes sorti en 1998 en tête), les deux titres emblématiques de Transformer, « Perfect Day » et « Walk on the Wild Side » ont souvent été utilisés dans les musiques de films. Petit tour d’horizon de leurs multiples emplois pour le grand écran.

Les multiples vies de « Walk on the Wild Side » sur grand écran

Les multiples vies de « Perfect Day » sur grand écran

Ballade intemporelle par excellence, « Perfect Day » a souvent été utilisée au cinéma que ce soit dans Trainspotting de Danny Boyle en 1997, ou en 2008 dans Le premier jour du reste de ta vie de Remi Bezançon, mais aussi dans Les Beaux Jours d'Aranjuez de Wim Wenders. Trois films qui vont susciter un regain d’intérêt pour cette chanson, également devenu un standard repris par des artistes très différents que ce soit par Patti Smith, Duran Duran, Raphael ouU2.