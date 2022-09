Les 50 propositions de l’association négaWatt pour passer l’hiver sans coupure

Pour faire face à la crise de l'énergie, l'association négaWat, qui promeut la sobriété énergétique et le recours aux énergies renouvelables, publie ce mardi une cinquantaine de propositions pour réduire d’au moins 10% notre consommation d’ici deux ans : diminuer, voire couper le chauffage, améliorer l’isolation des fenêtres, éteindre les appareils en veille comme les box internet, réduire la vitesse en voiture. "L’accent est principalement mis sur le gaz (-20%) et l’électricité (-17%), soit pour cette dernière l’équivalent de la production de 12 réacteurs nucléaires", explique négaWatt dans son rapport, que dévoile France Inter en exclusivité. Selon l’association, la lutte contre le gaspillage énergétique doit être la priorité : 30% des consommations d’énergie pourraient être économisées dans les secteurs résidentiel et tertiaire d’ici deux ans.

Le plus économe : chauffer son logement à 19 degrés

Comme le note négaWatt, le secteur résidentiel représente 30% de la consommation d’énergie en France. La mesure la plus efficace serait de ne pas chauffer son logement à plus de 19 degrés. Les économies d’énergie pourraient ainsi s’élever à 23,5 TWh. "Abaisser les températures de 1° à 2°C permet d’économiser 8 à 16% des consommations de chauffage", précise l’association.

Éteindre les appareils en veille et ceux allumés inutilement est aussi l’un des gestes les plus économes. "Les veilles représentent encore 15% de la consommation d’électricité moyenne d’un logement", d’après négaWatt. Couper ces appareils permettrait de baisser de 14% (11,4 TWh) les consommations électrodomestiques, estime le rapport.

Des économies d’échelle sont aussi possibles en réduisant les infiltrations des fenêtres et des portes, avec des joints silicones, des bandes de joints autocollants. Renforcer l’étanchéité à l’air de milliers de passoires énergétiques générerait un gain de 11 TWh.

Réduire la vitesse en voiture, développer le covoiturage

Mais réaliser des économies dans les logements ne sera pas suffisant. Le secteur des transports consomme 29% de l’énergie utilisée dans le pays. Avec seulement trois mesures, les économies s’élèveraient à 16 TWh, "soit 3,6 % des consommations annuelles du secteur", selon négaWatt. Réduire la vitesse sur l’autoroute et les voies rapides générerait des économies de 15 TWh. Si le covoiturage se développe, avec des infrastructures comme des voies réservées et des lignes, ce serait alors 2 TWh de gain.

L’association avance d’autres mesures envisageables à court et moyen terme : "Formation généralisée à l’éco-conduite, déploiement du vélo, renforcement de l’offre de transport en commun, optimisation des chargements des poids lourds."

Limiter la ventilation dans les entreprises

Le troisième secteur le plus énergivore en France est le secteur tertiaire. Il représente 16% de la consommation d’énergie dans le pays. Comme pour les logements, mieux régler le chauffage pourrait générer jusqu’à 22 TWh d’économie. Couper le chauffage quand les bureaux sont inoccupés est bénéfique en tous points. NégaWatt chiffre 6,1 TWH d’économies si cette mesure était mise en place.

L’association recommande également d’arrêter la ventilation quand les zones de ventes, d’accueil du public, les bureaux, sont vides. C’est le cas le soir, lors des périodes de fermetures, les week-ends. Les économies s’élèveraient alors à 18 TWh. Pour mettre en place ces mesures et transmettre les informations, l’association propose de "responsabiliser un ‘référent sobriété’ par bâtiment".