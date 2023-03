Les abeilles se soignent toutes seules et nous montrent l'exemple !

Sylla de Saint Pierre mène depuis plusieurs années un travail sur les abeilles, elle est médiatrice scientifique, grande spécialiste des abeilles et du miel et l'auteure de plusieurs ouvrages consacrés à l'univers des abeilles.

Invitée dans l'émission "Grand bien vous fasse", la spécialiste a exposé les particularités fascinantes des abeilles dans leur processus d'auto-médicamantation naturel. En effet, les abeilles, contrairement à d'autres êtres vivants, ne sont pas très bien armées pour faire face à l'altérité.

Elles disposent d'un système immunitaire particulièrement faible, et c'est la raison pour laquelle toute leur vie est placée sous le signe du collectif pour se renforcer mutuellement. D'ailleurs leur système de défense donne la priorité à leur santé, à la prévention des maladies.

Une organisation plus qu'édifiante pour nous autres humains, qui avons tout à apprendre de leur mode de vie. Sans oublier au passage les bienfaits thérapeutiques naturels des substances qu'elles produisent pour la santé humaine et celle du vivant en général. L'apithérapie est un exemple parmi de nombreux autres, encore méconnus, de systèmes de co-construction ethno-écologiques qui rappellent combien l'ensemble des êtres vivants sont inter-dépendants.

Les abeilles cultivent leur propre "système de santé" naturel

Elles savent garder leurs distances quand il le faut

Elles préviennent les maladies de diverses façons. Elles pratiquent en premier lieu la distanciation sociale, y compris à l'intérieur. Cela fait partie de l'organisation de la ruche. En effet, le couvain, l'endroit où sont élevées les larves, où évolue la reine, et où se trouvent les plus jeunes abeilles (que sont les nettoyeuses et les nourrices) est extrêmement fragile. A tel point que les abeilles qui sont les plus à même de circuler entre l'extérieur et l'intérieur, et de ramener des parasites (les plus âgées, les butineuses) dorment à l'extérieur sur les rayons les plus éloignés du couvain.

Si une abeille est malade, elle va mourir d'elle-même hors de la ruche, et loin de la ruche. Elle peut aussi être refoulée à l'entrée par les gardiennes qui la tapotent via leurs antennes. Ces abeilles gardiennes peuvent détecter à l'altération de l'odeur corporelle qu'une abeille est malade. Et lui interdisent l'entrée de la ruche.

Une hygiène irréprochable

Parmi les autres aspects de la prophylaxie, il y a l'hygiène : les abeilles sont des ménagères forcenées. Quand une abeille naît, elle laisse dans la cellule qu'elle a occupée, et pendant toute la durée de sa nymphose, des déchets. Aussitôt après, les petites nettoyeuses, qui ont entre un et trois jours, s'empressent de nettoyer, et de sortir ces déchets. Pour savoir si c'est bien propre, il suffit d'attendre que la reine, lorsqu'elle vient pondre, engage sa tête et ses pattes avant dans la cellule pour inspecter si la cellule est bien propre, sinon elle va pondre ailleurs. On ne rigole pas avec la propreté des colonies d'abeilles !

Les vertus thérapeutiques du miel et du venin d'abeilles

Les produits de la Ruche font partie de la pharmacopée traditionnelle des humains depuis des millénaires.

Le miel permet de mieux cicatriser

Cela fait des milliers d'années que les humains incluent le miel dans leurs remèdes, comme en attestent des tablettes d'argile gravées en Mésopotamie il y a 2700 ans. Les humains ont vite compris que les produits de la ruche avaient des vertus thérapeutiques. Il faut dire que le miel contient des vitamines (essentiellement du groupe B), des acides aminés, des minéraux, des oligoéléments, des enzymes aussi bonnes pour leur survie, que pour notre santé humaine.

Le miel dans la ruche, est le carburant naturel des abeilles, une énergie qui peut profiter à la santé des humains : "Si une abeille va prospecter, elle va user le carburant qu'est le miel pour aller chercher du nectar. Pour nous, c'est également un apport énergétique énorme puisque 100 g de miel apportent 350 kilocalories à un individu. D'ailleurs, chacun aurait grand avantage à remplacer le sucre, ou saccharose, en miel".

En 1984, un médecin avait étudié les vertus cicatrisantes du miel sur tout un panel de patients qui avaient des plaies chirurgicales. Il a montré que ceux traités au miel (directement appliqué sur la plaie) avaient cicatrisé de 30 à 50 % plus vite que ceux traités par des remèdes allopathiques traditionnels".

Les bienfaits du venin d'abeilles

Un autre produit de l'abeille qui intéresse de plus en plus la recherche scientifique, est le venin d'abeille qui peut être très utile à certains humains (à éviter pour ceux qui sont allergiques aux piqûres de venin, aux diabétiques, aux usagers de bêtabloquants ou qui sont en insuffisance cardiaque). La spécialiste explique que "les bienfaits du venin chez les humains vont surtout permettre de soigner tous les problèmes articulaires, toutes les formes d'arthrite. Une équipe australienne a d'ailleurs découvert que l'un des composants du venin pouvait également attaquer les cellules cancéreuses du cancer du sein le plus agressif (le triple négatif). Des essais sur l'homme devraient être effectués d'ici 2025".

En bonus : la propolis (substance résineuse naturelle récoltée et transformée par l'abeille)

La propolis est un matériau naturel qui sert de construction de la ruche, et au passage d'armure immunitaire pour l'ensemble de la colonie d'abeilles ! Et qui peut bénéficier aux humains. Sylla de Saint-Pierre souligne qu'il a été observé que cette propolis jouait un rôle très important dans la prévention des maladies puisque "quand les abeilles nichaient autrefois dans des trous dans des cavités d'arbres, elles enduisaient toute la cavité d'une fine couche de propolis. Ce produit transformé contient à peu près 30 % de cire et les abeilles le récoltent sur les bourgeons.

C'est une substance balsamique, résineuse, collante récoltée uniquement par des abeilles butineuses spécialisées qui la rapportent à la ruche selon leurs besoins thérapeutiques puisque c'est un antifongique qui empêche la prolifération de végétaux ou de champignons dans la ruche. C'est surtout un antibactérien, un antiviral puissant que nous autres, humains, avons appris à appliquer sur l'herpès labial, sur le VIH en complément des trithérapies.".