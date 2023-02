Les actions TotalEnergies de la présidente de l'Assemblée nationale provoquent des remous

Ambiance une nouvelle fois chahutée à l’Assemblée nationale. Cette fois, ce n’est pas sur la question des retraites, débattue jusqu’à vendredi soir dans l’hémicycle, mais sur la déclaration d’intérêts et d’activités de la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet (Renaissance).

Mercredi, la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) a publié les déclarations d'intérêts et d'activités des députés. Or, Le Monde , affirme que la présidente de l'Assemblée nationale a omis de déclarer plus de 40.000 euros d'actions dans plusieurs sociétés cotées comme TotalEnergies ou BNP Paribas. Interpellée par l'élue insoumise Alma Dufour, la présidente de l'Assemblée nationale a répondu de manière ferme, et "assure qu'il n'y avait aucune omission".

Publicité

Les accusations des Insoumis

En séance, une députée Insoumise de Seine-Maritime s’en est prise à la présidente de l’Assemblée nationale. Alma Dufour était en train de défendre un amendement, rejeté par la majorité, pour taxer les superprofits d'entreprises comme TotalEnergies, au bénéfice des régimes de retraites. Elle a ensuite enchaîné : "Quand on sait que Madame la présidente de l'Assemblée nationale a omis de déclarer 40.000 euros d'actions chez TotalEnergies, on se pose des questions".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

"C'est inadmissible", rétorque Yaël Braun-Pivet

Cette accusation a fait bondir Yaël Braun-Pivet, installée au perchoir : "C'est inadmissible!". Selon la présidente : "Il n'y avait aucune omission dans ma déclaration . Je vous remercie de ne pas relayer ça, c'est honteux". Yaël Braun-Pivet a réalisé une première déclaration fin juillet, et une seconde en octobre complétée avec quelque 40.000 euros au total en actions d'Axa, LVMH ou encore TotalEnergies. Ces actions "figuraient dans la déclaration patrimoniale" de la présidente de l'Assemblée, ce qui explique qu'"il n'y a pas d'omission", confirme la HATVP auprès de l'AFP. Dans un communiqué, la présidente de l'Assemblée a déploré "les tentatives d'exploitation politique".

Dans le détail, Yaël Braun-Pivet possède 4.725 "parts" chez L’Oréal d’une valeur de 1.549327 euros, 1.000 "parts" au Crédit agricole (8364 euros), 150 actions chez TotalEnergies (7241 euros), 170 parts chez Axa (3820 euros) ou encore 170 "parts" chez LVMH pour un montant de 3.662 euros.