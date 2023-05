Les aléas climatiques et la "maladie du dragon jaune" vont peut-être vous priver de jus d’orange

C’est "une situation inédite", alerte l’union nationale interprofessionnelle des jus de fruits (Unijus). Une pénurie de concentrés de jus d’orange frappe le monde entier. En cause : des aléas climatiques, le réchauffement climatique et une maladie qui touche les orangers. Les producteurs ne peuvent plus répondre à toutes les demandes. "Les commandes auprès des fournisseurs de concentrés sont désormais sous quotas", s’exclame l’Unijus. "Une situation jamais rencontrée par les acheteurs les plus anciens", précise l'interprofession. Les prix ont grimpé : une note salée pour les consommateurs français, qui boivent en moyenne 24 litres de jus d’orange par an et par personne.

Une maladie décime les arbres

La baisse des rendements n’est pas nouvelle. Elle a commencé il y a une dizaine d’années. En cause : une maladie, apparue au milieu des années 2000. La maladie du dragon jaune, appelé également Huanglongbing (HLB) touchent les productions du Brésil et de Floride. Ses conséquences sont dévastatrices pour les récoltes. Les feuilles pâlissent, les fruits ne murissent plus, deviennent amers et finissent par tomber. L’arbre meurt à petit feu. Cette maladie est incurable. Elle est transmise par un tout petit insecte, le psylle africain.

Publicité

Jamais la production aux États-Unis n’a été aussi faible. "On était avant l’entrée de cette maladie au milieu des années 2000 sur une production en Floride de neuf millions de tonnes", explique à France Inter Eric Imbert, chercheur au Cirad, l'organisme français de recherche agronomique. "On est tombé à deux millions de tonnes, du fait essentiellement de cette maladie. Les conséquences sont désastreuses."

Les conséquences de l’ouragan Ian

Mais en Floride, en plus de cette maladie, l’ouragan Ian qui a balayé la côte Est à l'automne dernier a détruit des parcelles, tout comme l’ouragan Irma en 2017. Les rendements ont chuté, assure Eric Imbert : "La production est tombée à 650.000 tonnes au lieu de deux millions de tonnes." Le président d’Unijus Emmanuel Vasseneix a un autre coupable : "Le réchauffement climatique accélère les choses."

Au Mexique, dont la production est indispensable pour le marché américain, c’est la sécheresse qui a ruiné la récolte d’orange, avec une baisse de 30%. En Espagne, le principal responsable de la chute de la production est le manque d’eau. Au Brésil, plus grand producteur d’orange au monde, "les stocks du mois de décembre 2022 sont au plus bas par rapport aux dix dernières années", indique Eric Imbert.

Des prix qui augmentent

L’interprofession constate également que "la Floride se désengage de la culture des agrumes au profit de la construction immobilière. De ce fait, les industriels américains du jus se tournent vers le Brésil, un pays où 85% du jus d’orange est piloté par trois acteurs. Les flux qui se dirigeaient vers l’Europe sont aujourd’hui détournés vers les États-Unis, ce qui crée une tension sur les prix."

Selon l’économiste Eric Imbert, les prix ont connu une augmentation à la fin de l’année dernière, puis se sont stabilisés à un niveau très haut : "On était passé de 2000 dollars la tonne de jus d’orange de concentré à 2700 dollars", un montant qui est toujours d’actualité.

Une nouvelle récolte cet été

Pour l’instant, la pénurie ne touche que les concentrés de jus d’orange. Cette matière première est à base de la recette la plus produite et vendue en grande surface. Mais elle pourrait concerner "les purs jus dans les semaines à venir, par effet domino", avance l’Unijus.

La prochaine récolte commencera dans un mois. En attendant, "les conditionneurs de jus d’orange rencontreront des difficultés à honorer leurs commandes de produits à base de concentrés (conventionnels et bio) auprès de leurs clients distributeurs", écrit l'interprofession, qui anticipe des ruptures "perlées ou sèches", dans certains supermarchés. Les prix auprès des fournisseurs resteront haut, "50% plus élevés que ceux proposés l’été dernier".