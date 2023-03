Dans l'émission dominicale "Les P'tits Bateaux", le jeune Eliot, 10 ans, demande : "les animaux sauvages peuvent-ils avoir des maladies mentales ?"

Pour lui répondre, Benoit Grison, docteur en sciences cognitives, biologiste et sociologue des sciences, enseigne à l’UFR Collegium Sciences & techniques de l’Université d’Orléans. Il a été conseiller scientifique de nombreux documentaires.

Publicité

À réécouter : Les 7 questions-réponses du dimanche 12 mars 2023 Les P'tits Bateaux Écouter plus tard écouter 28 min

Les zoos, des lieux à rendre fous

Benoit Grison explique que oui, les animaux peuvent avoir des maladies mentales. On l'a découvert dans les zoos d'autrefois parce qu'autrefois, dans les zoos, on leur donnait un trop petit espace et rien pour se distraire. Et on voyait des gorilles qui devenaient fous, littéralement fous, et qui se tapaient la tête contre des cages en verre.

De nos jours, on voit aussi d'autres animaux qui peuvent avoir des maladies mentales, alors même que les zoos sont devenus bien plus respectueux des animaux. Comme nous, ils sont fragiles parce qu'ils ont un cerveau compliqué, pour les plus proches de nous.

Une question d'intelligence

Les mammifères sont capables parce qu'ils ont ce cerveau compliqué, tout comme nous, d'avoir des maladies qui ressemblent à l'autisme, par exemple. Il y a des rats qui ont des problèmes qui ressemblent à ceux de l'autisme. Et même les oiseaux dont on sait maintenant qu'ils ont un comportement très compliqué, notamment les corbeaux et puis les perruches et les perroquets, sont capables d'avoir des troubles nerveux. Ils peuvent, par exemple, s'arracher les plumes par stress, etc.

Ce qu'il faut comprendre, c'est que plus l'animal est intelligent, plus il est fragile au niveau du cerveau. Plus son cerveau est compliqué, plus il peut avoir des problèmes avec lui et développer des maladies mentales.

🎧 Pour en savoir plus, écoutez l'émission Les P'tits Bateaux ...