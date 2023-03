Les "applications récréatives" dont TikTok interdites sur les téléphones des fonctionnaires d'État

Le gouvernement a décidé d’interdire l'installation et l'utilisation d'applications "récréatives" comme le réseau social chinois TikTok, Instagram, ou la plateforme américaine de streaming Netflix sur tous les téléphones que l'État fournit aux agents publics. 2,5 millions agents de la fonction publique d'État sont concernés. L’objectif est de "garantir la cybersécurité de nos administrations et de nos agents publics", explique sur Twitter Stanislas Guerini.

L'appli Candy Crush également concernée

"Après une analyse des enjeux, notamment sécuritaires, le gouvernement a décidé d'interdire dorénavant le téléchargement et l'installation d'applications récréatives sur les téléphones professionnels fournis aux agents publics", précise le communiqué de presse du ministère. Il justifie sa décision en expliquant que ces applications "ne présentent pas les niveaux de cybersécurité et de protection des données suffisants pour être déployées sur les équipements d'administrations. Ces applications peuvent donc constituer un risque sur la protection des données de ces administrations et de leurs agents publics."

Parmi les applications désormais bannies figure "le triptyque applications de jeux comme Candy Crush, de streaming comme Netflix et récréatives comme TikTok, mais aussi Instagram", explique à France Inter l'entourage de Stanislas Guerini, avant d'ajouter que Twitter est également mis à l'index. Il existe quelques exceptions : les fonctionnaires qui souhaitent utiliser une des applications bannies à des fins de communication institutionnelle devront faire une demande de dérogation auprès de la direction du numérique de leur ministère. Ils ont un mois pour se conformer. Le ministère différencie également la connexion via un ordinateur professionnel, qui sera toujours possible, et celle via son téléphone. En cas d'entrave à la règle, aucune sanction n'est pour l'instant programmée.

La secrétaire d'Etat à l'enfance Charlotte Caubel s'est filicitée de cette décision et ajoutée : "Demain, il conviendra de nous interroger sur l’élargissement de cette interdiction aux enfants. Algorithmes addictifs, incitation à l’automutilation, surexposition aux écrans, contenus inadaptés, risques pour les données personnelles, cyber harcèlement, désinformation… les risques sont nombreux pour les enfants."

TikTok interdit à la Commission européenne

Il y a quelques jours, les services de l’Assemblée nationale avaient invité les députés à limiter leur usage de TikTok, Telegram, Signal, Instagram, Snapchat, et mis en garde les députés contre les risques d’espionnages liés à l’utilisation de certaines applications étrangères. Les trois questeurs qui gèrent les moyens mis à disposition des députés ont envoyé cette semaine un mail - révélé par nos confrères de Politico - à l’ensemble des élus.

Plusieurs institutions et gouvernements ont banni TikTok des appareils de leurs salariés, comme les gouvernements canadien et britannique. Le mois dernier, la Commission européenne a interdit à tous ses employés d’installer l’application TikTok sur leurs téléphones, professionnel et personnel, pour des raisons de cybersécurité. Bruxelles avait emboîté le pas à Washington. Les fonctionnaires de l'État fédéral américain ont déjà dû supprimer l'application de leurs appareils, par crainte de l'utilisation des données de leurs utilisateurs en Chine. Certains législateurs au Congrès tentent d'interdire totalement à TikTok d'exercer aux États-Unis , l'accusant d'être un outil d'espionnage et de propagande au service de la Chine, sur fond de tensions entre Pékin et Washington.