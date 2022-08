Les assistants d’éducation vont automatiquement obtenir un CDI, après six ans de CDD

Les assistants d’éducation (AED) pourront, à partir du 1er septembre 2022, signer un CDI après six années en CDD au sein de l’Éducation nationale. "Lorsqu’un nouveau contrat est conclu avec une personne ayant exercée pendant six ans en qualité d’assistant d’éducation, ce contrat est à durée indéterminée", détaille le décret paru au Journal officiel ce jeudi.

La mesure concerne même les contrats à temps incomplets : "pour l'appréciation de la période d'engagement de six ans, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à des services à temps complet. En cas de refus de renouvellement du contrat en CDI, les chefs d’établissement doivent justifier leur décision", indique aussi l’écrit.

Les assistants d’éducation ont pour rôle d’encadrer et d’assister les équipes éducatives et le conseiller principal dans les écoles, collèges et lycées. Le projet de décret sur la CDIsation des assistants d’éducation avait été présenté le 6 juillet 2022 par le ministère de l’Éducation nationale au comité technique ministériel (CTM).

« Le travail et l’engagement des assistants sont sécurisés »

Le ministre de l’Éducation nationale Pap Ndiaye, s’est félicité de ce décret sur son compte Twitter. "Le travail et l’engagement des assistants d’éducation sont désormais sécurisé", écrit-il.

En France en 2020, le ministère de l’Éducation nationale recensait environ 63 000 assistants d’éducation . D’autre part, un quart des AED sont des étudiants et la grande majorité sont des trentenaires.