Les associations de séropositifs russes dénoncent une pénurie de traitements contre le VIH

"Du jamais vu depuis 2011", c’est le constat que dressent plusieurs associations de séropositifs en Russie qui dénoncent une pénurie historique de traitements pour les patients. Des militants d’une trentaine de villes russes ont signé cet été une lettre, révélée par le quotidien Vedomosti, demandant au gouvernement d’intervenir afin de tenter de limiter les ruptures de stocks au second semestre 2023. Les signataires insistent sur le fait que de plus en plus de médicaments viennent à manquer, y compris ceux relativement bon marché.

Les traitements antirétroviraux restent financièrement hors de portée de la plupart des patients russes et sont, pour l’essentiel, fournis gratuitement par l’État. Si les budgets fédéraux russes ne semblent pas avoir notablement évolué entre 2022 et 2023, il semble néanmoins que l’année dernière, ils étaient déjà insuffisants. Plusieurs témoignages de médecins, publiés dans des médias russes semblent confirmer qu’une partie des crédits 2023 avaient déjà été consommés à la fin de l’année dernière. La Russie compterait 1 à 1,5 millions de séropositifs (pour 143 millions d’habitants), quand la France en dénombre environ 170 000 (pour 67 millions d’habitants).

Seuls deux séropositifs sur trois reçoivent un traitement en Russie

Cette pénurie intervient dans un contexte déjà tendu. En Russie, seuls 61% des séropositifs reçoivent un traitement complet et régulier d’après les chiffres officiels. Des tensions sur les stocks de traitements apparaissent régulièrement, confirme à France Inter Svetlana, une militante elle-même séropositive depuis plus de 20 ans. "En tant que patiente je suis sans cesse préoccupée, je me demande toujours si j’aurai des médicaments demain, et accès à un traitement gratuit", explique cette moscovite. "Notre souhait est que tous ceux qui ont besoin d'un traitement dans le pays soient couverts. Mais ces médicaments, beaucoup ne les voient qu’en rêve..."

Une enquête du média en ligne basé à Saint Petersbourg Fontanka, révèle que l’intégration des territoires occupés du Donbass dans la Fédération de Russie a probablement contribué à aggraver la situation. Auparavant, les patients de ces régions étaient pris en charge par le Fonds mondial de lutte contre le VIH, avec l'aide de la Croix-Rouge internationale. Depuis leur rattachement, c’est la Russie qui doit, en théorie, pourvoir à leurs besoins en médicaments. Ces nouveaux patients viennent s’ajouter à ceux qui, en Russie, attendent leur traitement.

Une épidémie longtemps ignorée par les autorités

"La Russie est au 5e rang mondial en termes de taux d’incidence, c’est-à-dire d’apparition de nouveaux cas tous les ans", explique Olga Maximov, la coordinatrice de Médecins du Monde dans le pays. En matière de prévention et de prise en charge, le pays part de loin. Sous l’URSS, l’existence de l’épidémie était quasiment niée par le pouvoir, présentée comme un monopole de l’Occident. Les années de crise économique qui ont suivi l’effondrement de l’Union soviétique n’ont pas facilité l’émergence d’une politique de santé publique efficace en la matière.

Pourtant certains signes semblaient montrer une progressive prise de conscience des autorités. Le succès d’un film consacré à l’épidémie, réalisé par un célèbre blogueur russe en 2020 , avait franchi les murs de la Douma et du Kremlin et reçu un accueil plutôt favorable du pouvoir, pourtant encore marqué par des représentations héritées de l’époque soviétique.

Le gouvernement russe nie toute pénurie

Mais le repli ultra-conservateur observé ces derniers mois ne laisse que peu d’espoir aux spécialistes de l’épidémie. "Il y a toujours un manque de politique publique de prévention auprès des populations-clés", explique Olga Maximov, "C’est-à-dire les usagers de drogue, les travailleurs du sexe et les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes. La prévention n’est prise en charge que par quelques associations russes qui tentent de travailler avec ces personnes grâce au soutien de partenaires internationaux."

Difficile d’affirmer toutefois que la pénurie dénoncée par les associations ces dernières semaines serait directement liée à un tournant politique du pouvoir, ou aux conséquences indirectes de la guerre en Ukraine. Certains laboratoires pharmaceutiques étrangers ont effectivement déserté le marché russe et ne livrent plus certains antirétroviraux. Mais le ministère russe de la Santé conteste toute pénurie et affirme que la production locale de médicaments doit permettre de satisfaire la demande. Ce que les remontées du terrain contestent.