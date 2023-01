Les Bassins des Lumières à Bordeaux mettent Dalí et Gaudí à l’honneur à partir du 3 février 2023

Les Bassins des Lumières présentent deux nouvelles expositions immersives : « Dalí, l’énigme sans fin » en programme long et « Gaudí, architecte de l’imaginaire » en programme court.

►►► Cette exposition immersive « Dalí, l’énigme sans fin » présente plus de 60 années créatrices du maître catalan qui, inspiré par le cubisme, le surréalisme et le futurisme, est devenu maître d’un réalisme méticuleusement appliqué sur la toile, mêlant le réel aux mystères de la conscience, des fantasmes et des souvenirs

Au fil d’un parcours thématique, le visiteur se promène dans les paysages surréalistes et métaphysiques de l’artiste à l’imagination débordante.

Animées sur les murs et miroitant dans les eaux des Bassins des Lumières, elles font apparaître les détails des coups de pinceau, des traits et des jeux de matières. Peintures, dessins, photographies, installations, films et images d’archives nous rapprochent de la personnalité unique du célèbre peintre à la moustache mais également de ses obsessions pour l’étrange et sa fascination pour sa muse et collaboratrice : sa femme, Gala.

Salvador Dalí, - Fundació Gala-Salvador Dalí, ADAGP 2022

Le visiteur retrouvera ses grands chefs-d’œuvre, de La Persistance de la Mémoire au Visage de Mae West pouvant être utilisé comme appartement surréaliste en passant par Léda Atomique et La tentation de Saint Antoine.

Rythmée par les musiques de Pink Floyd, cette création numérique rassemble deux icônes de la peinture et de la musique dans un imaginaire visuel étonnant où visions obsessionnelles et virtuosité technique se mêlent. Cette rétrospective, associée à la musique du groupe légendaire des années 1960, propose un voyage hors du temps qui réveille l’inconscient, où l’œuvre de Dalí reste une énigme sans fin.

ِ►►► « Gaudí, architecte de l’imaginaire » vous est également proposer en programme court. Il revient sur l’art d’Antonio Gaudí, grande source d’inspiration pour Dalí. Ses œuvres du début du XXe siècle, d’abord qualifiées de fantasques et provocantes, ont été vivement défendues par Dalí. Cette exposition immersive rend hommage à ce génie de l’architecture à travers ses bâtiments aujourd’hui classés au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.

Simulation de l’exposition « Gaudi, l’architecte des couleurs » - CutbackCulturespaces

Le visiteur part en voyage, entre rêve et réalité, du Parc Güell à la Casa Batlló en passant par la Casa Milà et la Sagrada Família. Par un jeu de matières et de reflets, les Bassins des Lumières prennent les formes de voûtes hyperboliques, de piliers obliques, de façades ondulées et s’ornent de motifs organiques et de mosaïques de verre et céramique.

Entre spirales, couleurs éclatantes, bâtisses colossales et vertigineuses, « Gaudí, architecte de l’imaginaire » met en relief la création sans limite et l’audace de l’architecte catalan

►►► Les équipes des projets artistiques

► Dalí L'énigme sans fin

En collaboration avec la Fundació Gala-Salvador Dalí

Création artistique : Gianfranco Iannuzzi

Une création de Gianfranco Iannuzzi, Renato Gatto, Massimiliano Siccardi

Mise en scène et animation vidéo : Cutback

Production : Culturespaces Digital®

► Gaudí Architecte de l'imaginaire

Création artistique : G. Iannuzzi, R. Gatto, M. Siccardi

Mise en scène et animation vidéo : Cutback

Production : Culturespaces Digital®

Culturespaces est le 1er opérateur culturel à disposer des équipes et d’un savoir-faire complet, combinant design et création de centres d’art numérique, maîtrise technologique pour la diffusion des expositions, production et catalogue d’expositions numériques immersives et présentation d’artistes classiques, modernes et contemporains.

Précurseur dans la création d’installations artistiques immersives depuis 30 ans, Gianfranco Iannuzzi accompagne Culturespaces dans le développement de ses expositions numériques, en Europe et dans le monde, contribuant ainsi, par cette nouvelle forme d’expression et de mise en scène, au rayonnement de la culture et des plus grands noms de l’art

Fondé en 2007 par Romain Perussel, Thomas Bellenger & Grégory Lecourt, Cutback Live fait partie aujourd’hui des agences françaises les plus performantes de la scénographie vidéo. Cutback collabore avec Culturespaces depuis plusieurs années afin de produire des images spectaculaires pour une immersion totale dans l’univers des artistes.