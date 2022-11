Les bébés de 2022 peuvent espérer vivre en moyenne entre 90 et 93 ans

De génération en génération, on vit plus longtemps, même si l'on atteint toujours une forme de plafond pour les humains au-delà de 80 ans. Une femme née en 1900 avait ainsi une espérance de vie moyenne de 56 ans (48 ans pour les hommes) : désormais, les filles nées en 2022 peuvent viser les 93 ans, et les garçons 90, selon les dernières analyses de l'Insee. Soit entre 37 et 42 ans de plus gagnés en un peu plus d'un siècle.

Une évolution quasi-constante, à deux exceptions près, avec deux baisses notables de l'espérance de vie aux alentours des deux guerres mondiales. Une évolution qui, toutefois, ralentit aussi, semblant montrer un seuil difficilement dépassable.

En effet, si l'on observe la probabilité d'atteindre un certain âge en fonction de l'année de naissance, on constate qu'il sera presque courant à la fin du siècle de dépasser les 90 ans : en moyenne, une femme sur deux née en 2022 atteindra même les 95 ans, et quatre hommes sur dix. Mais seul un quart des filles nées en 2022 atteindront le centenaire, et un sixième des garçons. Presque tous peuvent espérer vivre jusqu'à 65 ans.

Le fameux écart entre hommes et femmes (les secondes vivant en moyenne plus longtemps que les premiers) tend aussi à se réduire au fil des années : une femme née en 1919 avait ainsi une espérance de vie moyenne plus de dix ans supérieure à celle d'un homme né la même année ; désormais, il n'y a plus que 2 ans d'écart entre l'espérance de vie des filles et des garçons nés en 2022. Pour les femmes et les hommes nés en 1950, la différence est de 8 ans.

Une étude à prendre évidemment avec des réserves : si elle tente autant que possible d'évaluer l'espérance de vie en fonction de multiples facteurs, l'incertitude augmente de plus en plus en fonction de la génération étudiée : ainsi, il est plus facile d'évaluer l'espérance de vie des personnes nées en 1970 que de celles nées en 2022, pour qui le nombre de facteurs extérieurs inconnus pouvant avoir une influence sur leur avenir est le plus grand.