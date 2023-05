Les braqueurs de distributeurs automatiques de billets se déplaçaient... en camping-car

Il y a en France depuis quelques années une soixantaine de braquages de distributeurs automatiques de billets (DAB) par an. Certains, qui se font à l'aide d'explosifs, sont très impressionnants. C’est le cas depuis le début de l’année pour cinq d’entre eux dans l’Est de la France, et dûs à une même équipe de trois malfaiteurs originaire des Vosges. Ils ont été interpellés en flagrant délit la semaine dernière.

Le butin en grande partie retrouvé

Particularité : ils circulaient en camping-car, pensant passer pour des touristes. Sauf que cela faisait trois semaines qu’une vingtaine de gendarmes pistaient l’un d’entre eux, déjà bien connu des services. Ces enquêteurs avaient bien compris que les bombonnes de gaz embarquées à bord n’étaient pas pour du camping sauvage : elles comportaient plusieurs gaz mélangés, un cocktail explosif parfaitement maîtrisé, selon les experts.

La cible cette fois s’est révélée être un "DAB" un peu isolé à Saint-Satur (Cher) en pleine nuit. L'explosion a envoyé la façade blindée du DAB directement dans un muret. Au cours de leur intervention, les gendarmes ont récupéré quasiment tout le butin dans le véhicule, soit près de 80 000 euros.

Deux chances sur trois de finir en prison

Une interpellation qui a fait grimper d’un coup le taux d’élucidation des attaques de DAB. Selon le général Marc de Tarlé, le chef de l'Office central de lutte contre la délinquance itinérante, "on a résolu environ 65 % des affaires depuis trois ans, 70 % depuis le début de l'année, avec au total une centaine de personnes arrêtées depuis 2020". Ce sont des "équipes à tiroir" en grande majorité françaises, même si "on a vu ces derniers temps des malfaiteurs qui avaient déjà traversé quelques pays européens venir en France. On a interpellé plusieurs Moldaves et Roumains", précise Marc de Tarlé.

Autrement dit, un braqueur de DAB a aujourd’hui deux chances sur trois de finir en prison, en plus de prendre le risque de déclencher au passage le système de protection qui barbouille les billets d’une encre indélébile. Plusieurs coupures inutilisables ont d’ailleurs été retrouvées au domicile des malfaiteurs vosgiens, souvenir d’une précédente attaque près de chez eux début mars.