Les bugs des applis géolocalisées en Russie laissent penser que le signal GPS est volontairement brouillé

Comme de nombreux moscovites, Natalia est une habituée des services de Yandex taxi, le leader du marché des VTC dans la capitale russe. Mais ces derniers temps, cette jeune cadre qui travaille dans la mode a connu des problèmes inhabituels avec les services de cette société, pourtant réputée pour la fiabilité de ses services. "La première fois ce devait être le 5 mai", se souvient-elle. "En prenant un taxi pour rentrer de l’aéroport vers le centre, le chauffeur me dit qu’il n’arrive pas à voir où il doit me déposer précisément. Et puis quelques jours plus tard, sur le chemin du travail, là le chauffeur me dit qu’il n’a plus de navigateur. J’ai dû lui expliquer où il fallait tourner."

Natalia n’est pas la seule à avoir connu ce genre de problèmes. Le 17 mai, Yandex taxi a annoncé qu’elle allait modifier son application qui va désormais proposer à ses utilisateurs d’indiquer manuellement leur adresse de prise en charge. "En raison de dysfonctionnements, les localisations de départ et d’arrivée peuvent être indisponibles", a expliqué la société, précisant que ces problèmes n’avaient rien à voir avec son application, mais "affectaient tous les services et appareils utilisation la géolocalisation, des applications cartographiques aux bracelets de fitness". Lors du dernier semi-marathon de Moscou (21,1 km), certains concurrents ont vu leur montre connectée leur indiquer qu’ils avaient couru plus de 30 kilomètres !

D’après le site GPSJam.org, le niveau d’interférences sur le GPS observé ces derniers temps en Russie est particulièrement élevé. Les autorités russes n’ont donné aucune explication à ces problèmes récurrents de géolocalisation qui semblent toucher plusieurs villes de Russie, mais le service de géolocalisation russe Glonass les a confirmés. La chaîne Telegram Baza, bien introduite auprès des services de renseignements russes affirmait que le signal GPS allait être brouillé pendant les préparatifs du défilé du 9 mai dans la capitale, affirmant que cela s’était déjà produit dans le passé.

La Russie a déjà été accusée ces derniers mois de brouiller le système de positionnement américain. Peu après le début de la guerre Ukraine, les Etats Unis puis la Finlande avaient ainsi affirmé que Moscou perturbait volontairement le signal, ce qui avait pu occasionner quelques problèmes pour la navigation aérienne.

En 2019 déjà, Moscou était soupçonné par les Britanniques de brouiller le signal GPS au-dessus de Chypre . Mais d’après de nombreux témoignages, les interférences semblent être devenus nettement plus importantes à partir du 4 mai à Moscou. La veille, Moscou avait affirmé avoir abattu deux drones au-dessus du Kremlin . Les circonstances de cette "attaque" restent peu claires à ce jour, tout comme il est impossible d’affirmer que les autorités russes ont décidé par la suite de brouiller le signal GPS qu’utilisent ce type d’engins pour la navigation.