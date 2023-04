"Les casseroles ne feront pas avancer la France", dit Emmanuel Macron en Alsace

"C'est pas des casseroles qui feront avancer la France." Emmanuel Macron n'apprécie que moyennement les concerts qui ont accompagné son allocution lundi soir et son déplacement ce mercredi en Alsace. Sa visite dans une usine de Muttersholtz, dans le Bas-Rhin, a en effet débuté par des huées et des bruits de casseroles, à l'initiative de manifestants, tenus à l'écart du président. Devant des journalistes, le chef de l'État a assuré que "la réalité de tout le pays, ce n'est pas seulement ceux qui font du bruit avec des casseroles ou qui râlent".

"Vous me reverrez toujours avec les gens (...) je n'ai pas le droit de m'arrêter", a ajouté le président, alors que ses récents déplacements ont tous été chahutés par des opposants à sa réforme des retraites . "La réalité du pays, c'est aussi beaucoup de femmes et d'hommes qui sont au boulot, qui veulent mieux vivre de leur travail, gagner davantage que les conditions de travail s'améliorent", a-t-il ajouté. Interrogé par ailleurs sur les propos de l'historien Pierre Rosanvallon qui a parlé de "crise démocratique" en France, le chef de l'Etat a assuré : "Je respecte l'intellectuel, mais j'ai peur que parfois, il ne devienne militant."

Lors de cette visite, la CGT a aussi revendiqué une coupure de courant, qui n'a toutefois pas plongé les lieux dans l'obscurité. "La colère est là et on ne tourne pas la page !", a déclaré Fabrice Coudour, secrétaire fédéral FNME-CGT, dans un message adressé à l'AFP.

Déplacement mouvementé

Quelques heures plus tard, Emmanuel Macron a été hué dans les rues de Sélestat, deuxième étape de son déplacement. "On est là, on est là !", "Macron démission", ont scandé des manifestants, pour le premier bain de foule du président depuis la promulgation de la réforme des retraites . "On n'a jamais vu un président avoir un gouvernement aussi corrompu que le vôtre. Un jour, vous allez retomber (...) Vous allez bientôt tomber, vous allez voir", lui a lancé un homme aux cheveux gris.

"Vous nourrissez des idées qui ne sont pas justes", lui a répondu le président. "Je ne demande pas aux gens de prendre les décisions difficiles à ma place, on va continuer à améliorer les choses sur les conditions de travail", a-t-il également répliqué à une jeune femme qui l'interpellait sur les retraites et la pénibilité. "J'ai 34 ans, je suis vraiment inquiète. On vous demande une seule chose, un signe d'apaisement, et là, vraiment, on ne le voit pas", lui a encore dit cette femme. "On n'en veut pas de ta réforme, qu'est-ce que tu ne comprends pas là-dedans ?", lui a lancé un autre homme.

Certains lui ont cependant exprimé leur soutien. "Tenez bon", a lancé un homme âgé au chef de l'État, qui lui a répondu "ne vous inquiétez pas". "Il y a des gens qui ne sont pas contents, je ne vais pas ne pas aller au contact parce qu'il y a des gens qui ne sont pas contents. Il faut que tout le monde s'exprime librement", a affirmé Emmanuel Macron.

Emmanuel Macron a assuré qu'il "continuera à être sur le terrain" malgré la "colère" qui s'exprime, en assurant "entendre" le mécontentement des Français. "Il faut entendre la colère, je ne suis pas sourd à celle-ci", a affirmé le chef de l'État. "Cette colère s'exprime, je ne m'attendais pas à autre chose mais elle ne m'empêchera pas de continuer à me déplacer", a-t-il ajouté.